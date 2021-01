Pizza e cinema, che nostalgia. Si spera in un domani "verde" per la riapertura degli spettacoli

Primo Piano del 09 gennaio 2021 | 08:34

Le norme di sicurezza sono sempre state applicate con successo

Un settore virtuoso colpito con durezza

Tra gennaio e giugno 2020 il teatro ha perso circa 115 milioni di euro

Se si aprivano i teatri e i cinema si dovevano fare altre concessioni

ome ha denunciato l’imprenditore della ristorazione Stefano Del Savio sulle colonne di Italia a Tavola nei giorni scorsi, ihanno adottato tutti ipossibili diper gli ospiti e il personale, con accessi controllati, distanziamento interpersonale, capienza massima consentita, plexiglass alla cassa. La. Un sistema che ha funzionato, nonostante la diffidenza istituzionale che con “ l’apri e chiudi a intermittenza ” ha portato al limite del crollo nervoso l’intero settore. Un analogo universo nelle stesse condizioni di quello dell’accoglienza, è il mondo diIn questo ambito, sicuramente più "salvaguardia" dal punto di vista psicologico, quindi senza una lotteria delle aperture, ma una maniera brutale nel considerarlo nella pratica quotidiana, come se non esistesse nel vissuto della società. Dal 6 novembre e, per ora,, cinema, teatri, sale concerto, musei sono. Non si è ancora capito il perché, in quanto questo settore, come l’Horeca, ha applicato con successo le norme di sicurezza.Dopo quanto proposto da, direttore del Cts, e da, Ministro dei Beni culturali e del Turismo, si auspica nella creazione, dopo il 15 gennaio, di unadove, oltre all'assenza del coprifuoco e ad altre aperture, potrebbe esserci unanche per musei, mostre, teatri, cinema e sale da concerto, attraverso un protocollo da stilare tra gli operatori e il ministero della Salute e della Cultura. Questa naturalmente è un'ipotesi sotto analisi e riguarderebbe unicamente regioni con rischio di trasmissibilità molto basso - in relazione ai vari indicatori analizzati nel periodo tra il 15 e il 28 dicembre, ad oggi unicamente la).Un’elaborata sul territorio nazionale dall’su un campione interamente rappresentativo della pluralità dei generi e dei settori dello spettacolo dal vivo ha registrato, grazie alla App Immuni,da Covid-19 sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Asl territoriali. In seguito agli accertamenti sanitari è stata in seguito certificata la negatività di tutti gli spettatori entrati in contatto con questa persona.Un caso su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati (percentuale pari a 0%), con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno (la riapertura dopo il lockdown) al 3 ottobre. Un settore virtuoso, che è stato però colpito come i bar, gli alberghi e i ristoranti, in quanto ritenuto carta moschicida. Quindi cestinabile.I dati forniti dallacon l’sono inquietanti. Glisonodel 64,18% nel primo semestre 2020, laha fatto segnare, quella del pubblico -72,96%, gli ingressi -61,62%. Nello specifico, tra gennaio e giugno 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, ilha perso 169.300.170,00 euro di spesa al botteghino, i188.270.517,38, il114.680.513,12. Nel mondo dello spettacolo sono stateIn totale laal botteghino è stata di 847.072.919,16 e quella del(voce che comprende costi che si possono aggiungere al biglietto come prevendita o il guardaroba per i teatri) è stata di. Con tutte leimmaginabili. Basti pensare alla connessione con l’universo Horeca prima e soprattutto dopo ogni evento.«Accanto al programma di vaccinazione previsto nel nostro Paese, con il nuovo anno è necessario unper riaprire teatri, musei, cinema, biblioteche. Un’azione per tornare a praticare quella condivisione di esperienze culturali che è asse portante della buona salute di una società, soprattutto nei contesti di radicata tradizione democratica», ha dichiaratonell’ambito dell’incontro streaming “Ripartiamo dall’Arte e dalla Cultura” promosso da Intesa San Paolo e Il Foglio.Allo stesso modo, regista e direttrice artistica deldi Milano. «Il pubblico, quando noi abbiamo aperto, è venuto – ha ricordato online invitata dal Corriere della Sera per l’iniziativa “Il Bello dell’Italia” - In alcune serate, nell’arena dei, ci sono state mille persone distanziate. Il pubblico, anche quello di una certa età, vuole venire a teatro, con le mascherine, sa che non sta andando in giro, ma va a casa. Perché il teatro è anche la. Abbiamo avutoda quando ci hanno permesso di aprire e. Bene, esiste la politica, esiste il Governo, esiste il tenere duro; se si aprivano i teatri e i cinema, magari si dovevano fare altre concessioni. Non voglio discutere su quello che è stato fatto, ma bisogna rendersi conto che ha un peso».E quando si parla di cultura l’aspetto non è solo quello economico. Come ha sottolineato Andrée Ruth Shammah le istituzioni si dovrebbero ricordare di quello che stanno togliendo alle persone. Leche dona il teatro vanno a