LIVE: Al via il festival di Sanremo 2021. Le pagelle della prima serata

Giovani Proposte

Bello che non Balla

Acerba



Avincola (Goal):

Sicuramente il più allegro e ironico tra i giovani e si presenta con una canzone indie, genere che negli ultimi anni è in escalation. Tuttavia è un indie spensierato e piacevole che ci piace. Meritava più degli altri. 7 Un peccato



Folcast (Scopriti): La canzone è davvero noiosa non decolla mai e non ci scalda neanche un po. Per stasera rimarremo coperti. Lui tuttavia passa il turno e va direttamente alla serata di venerdì. 5

Arisa (Potevi fare di più): La canzone non si cuce per niente su Arisa, le parti basse sono troppo basse per lei e le parti alte sono troppo alte. Arisa cerca di interpretare il pezzo meglio che può ma il risultato è deludente. I fausti di un tempo e le due vittorie al festival sono ormai lontani.

Aiello (Ora): Anche per Aiello è il primo Sanremo e si vede. Si ha la senzazione che non canti benissimo e che sia più preoccupato di come stare sul palco che del risultato canoro. Tuttavia può migliore nel corso delle serate. 6+ di Incoraggiamento

Noemi (Glicine): Il cambiamento fisico è di Noemi è notevole: affascinante lei e la sua voce. La canzone invece è una bolla di sapone: banalissima. Il titolo faceva ben sperare ma poi si rivela la classica canzone sanremese sentita e risentita di cui non sentivamo la necessità. 5 Ritentare la prossima volta

' iniziata lache ci accompegnerà per cinque lunghissime serate e che culminerà con la finalissima di sabato 6 Marzo. Fiorello e Amadeus aprono la prima serata e l'Ariston senza pubblico con gli applausi registrati lascia. Ma la gara entra subito nel vivo con le esibizioni delle giovani proposte.Gaudiano canta bene e alcuni punti del pezzo evidenziano una bella estensione vocale. Ha un bel faccino che gli consente di volare alla serata di venerdì ma la canzone per ora è rimandata.Ragazza giovanissima che sale sul palco con un look da scolaretta. La canzone al primo ascolto è poca cosa con degli arrangiamenti davvero elementari, lei canta anche benino ma il risultato è mediocre.Sono i favoriti dai bookmaker nonostante siano al loro primo Sanremo. La canzone è orecchiabile e molto radiofonica, e questo spiega le quote basse a loro favore. Il senso della canzone però è tutto nel titolo: una canzone leggerissima. Per noi è difficile che vinca.Ci aspettavamo una canzone musicalmente più leggera ammettiamolo. Facciamo mea culpa allora; perchè la canzone è ben strutturata e curata. Fedez regge il palco, lo regge bene e dopo un inizio così così si riscatta anche vocalmente.Sulle orme di Elio e le storie tese e Achille Lauro, Max Gazzè promette trasformismo per tutte e cinque le serate. Brillante la citazione al filmma poi poco altro. La canzone ricorda altre sue del passato ma migliori di questa.