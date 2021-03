LIVE: Seconda serata del Festival di Sanremo. Le pagelle dei cantanti in gara

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 21:27

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato): Si faceva fatica a credere nella partecipazione di Orietta all'Ariston. Canzone di altri tempi, voce di altri tempi. Non è qui per vincere e farà gara a parte. Le conchiglie sul seno però è quel tocco trash che non dimenticheremo. 9 Finchè la barca va lasciala andare



Bugo (E invece sì): Inutile ascoltare la canzone. Per noi non è in gara e mentre Bugo canta cantiamo anche noi:«Le brutte intenzioni, la maleducazione...» Questa canzone non ci interessa Bugo. 10 Ad Honorem



Gaia (Cuore Amaro): Difficile giudicare questo brano. Ritmi latini che ci fanno venire voglia di ballare, ma nonostante tutto la canzone non decolla mai e lascia un retrogusto amaro . 5.5 Delusione



Lo Stato Sociale (Combat Pop): Tornano all'Ariston dopo il successo di una vita in Vacanza. Questa volta la canzone è decisamente più debole anche se tutto sommato piacevole. Strappano la sufficienza ma non vanno oltre. 6 Macchiette



La rappresentante di Lista (Amare): Bravi! Per molti non saranno una sorpresa per altri invece si. Il titolo è banale, la canzone tutt'altro. IL ritornello è molto potente e si ha la sensazione che l'orchestra migliori il pezzo. 8 Interessanti







econda serata per Festival 2021. Anche stasera si partirà con le 4 giovani proposte al televoto che decreterà i due finalisti che sfideranno Gaudiano e Folcast per la vittoria nella serata di venerdì. Ad affiancare Amadeus ovviamente Fiorello e solo per stasera Elodie.Resterà in gara anche se non potrà cantare in live sul palco, verrà infatti mostrata la sua esibizione registrata durante le prove.. Potete trovare le pagelle della prima serata di martedì 2 marzo qui Questo ragazzo ha davvero una bella voce e anche la canzone non è per niente male. Merita un altro ascolto e quindi di accedere alla serata di venerdì.Canzone decisamente sofisticata, forse troppo per una ragazza così giovane. Rimane un grande senso di pesantezza.Davide è la dimostrazione che quest'anno la categoria giovani è la meno giovane degli ultimi 10 anni. Pezzo anni 90; troppo datato e troppo anonimo. Passa comunque il turno e lo ritroveremo venerdì.Giocano molto sull'esibizione anche se sono davvero tesi e si vede. Canzone molto banale che non gli permette, giustamente di arrivare alla serata di venerdì.