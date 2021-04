Festa della Liberazione 2021. Un'occasione per riflettere sullo stato di salute della democrazia

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 10:20

D

Il 25 aprile di oggi è l’occasione per riflettere sullo stato di salute della nostra democrazia

L’Italia che ha combattuto senza arrendersi

Il senso tragico di questa data

Speranza e voglia di un futuro di pace

Oggi è fondamentale riflettere sullo stato di salute della democrazia

. La data del 25 aprile 1945 evoca u; l’epilogo di una guerra senza precedenti nella storia dell’Umanità. Per connotazioni ideologiche, per estensione geografica, che la rese letteralmente “mondiale”, per numero di vittime, per genocidio razziale, per crudeltà e vastità di distruzioni. In Italia, si combatté la lotta armata fra gli italiani, una vera e propria guerra civile, fra i resistenti e coloro che collaborarono con il governo fascista di Salò., con la. I resistenti non furono soltanto i partigiani dell’Italia settentrionale e centrale ma anche le popolazioni dell’Italia rurale che ardimentosamente assicurarono il sostegno logistico e i viveri alle formazioni partigiane. Lo furono anche i napoletani che scrissero le pagine gloriose delle Quattro Giornate di Napoli. Lo furono i tanti soldati italiani che, sbandati, privi di guida, vagando sul territorio, furono catturati dai tedeschi e nell’opporsi all’arruolamento nell’esercito della Repubblica di Salò, finirono nei campi di concentramento nazisti. Furono circa un milione e duecentomila i militari che opposero resistenza al nazifascismo, contadini in gran parte.Il 25 aprile 1945 segnò per il nostro Paese, con la vittoria della Resistenza e degli anglo americani, la conclusione di questo atroce dramma.Per comprendere il senso tragico di questa data è doveroso ricordare, il 10 agosto 1946 al palazzo del Lussemburgo a Parigi durante i lavori dell’Assemblea generale della Conferenza della Pace. Alcide De Gasperi fu ammesso in sala dopo una lunga attesa in piedi in anticamera. Parlò, pallido in volto, con grande dignità. Questo il commovente e vibrante incipit: «Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: e soprattutto la mia qualifica di ex-nemico, che mi fa considerare come imputato, e l’essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Non corro io il rischio di apparire come uno spirito angusto e perturbatore, che si fa portavoce di egoismi nazionali e di interessi unilaterali? Signori, è vero: ho il dovere innanzi alla coscienza del mio Paese e per difendere la vitalità del mio popolo di parlare come italiano; ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica che, armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universalistiche del Cristianesimo e le speranze internazionalistiche dei lavoratori, è tutta rivolta verso quella pace duratura e ricostruttiva che voi cercate e verso quella cooperazione fra i popoli che avete il compito di stabilire…».Quel vissuto collettivo. Un vissuto collettivo che i Padri Costituenti seppero poi esprimere ad alto livello con la nostra Costituzione repubblicana.Nella nostra Costituzione è ben forte l’idea democratica di sviluppo.e delle entità sovranazionali, l'Ue innanzitutto.Lo stimolo che proviene dal 25 aprileOggi, in emergenza pandemica, tutto ciò è vero più che mai.