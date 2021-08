Guenzi, Persegani, Piovani e Grignaffini: Mangiacinema premia i suoi pop

Mangiacinema 2.1 - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso ha nel suo Dna quello di premiare e riconoscere personaggi poliedrici, estrosi, eclettici che sanno fare al meglio un mestiere perché conoscono i segreti di altri e ne possiedono i talenti. Ecco perché il Premio Mangiacinema Pop quest’anno sarà assegnato al cantante Lodo Guenzi, allo chef Daniele Persegani, al giornalista Sandro Piovani e al giudice televisivo Andrea Grignaffini.

Chi è Lodo Guenzi

Dal basket alla musica, dal teatro alla televisione. Ma, soprattutto, il cinema. Lodo Guenzi è l'attore rivelazione della stagione, in uno dei film più premiati e apprezzati del 2021. Riceverà il Premio Mangiacinema Pop per il suo ruolo in "Est - Dittatura last minute" di Antonio Pisu. Il trentacinquenne artista bolognese (frontman del gruppo Lo Stato Sociale) domenica 19 settembre sarà protagonista della serata d'onore "Vacanze EST-ive", nella quale racconterà la sua carriera e le sue tante passioni in un talk condotto dal direttore artistico Gianluigi Negri.

A consegnare il Premio a Lodo Guenzi saranno il regista Antonio Pisu e il produttore Matteo Paganelli prima di presentare al pubblico, tutti e tre insieme, il film che ha recentemente vinto il Premio Solinas, riconoscimento andato allo stesso Pisu per il suo script. "Est - Dittatura last minute" è liberamente ispirato al libro "Addio Ceausescu" di Matteo Paganelli e Andrea Riceputi. Ed è prodotto da Vivo Film e distribuito da Genoma Films, con gli stessi Paganelli e Riceputi. Il film racconta il (vero) viaggio avventuroso di tre ragazzi di Cesena che, nell'ottobre 1989, alla vigilia della caduta del Muro di Berlino, partono per una vacanza in Romania, ancora sotto la dittatura comunista.





Attualmente impegnato con il "Recovery Tour" de Lo Stato Sociale (gruppo salito alla ribalta con l'hit "Una vita in vacanza" arrivata seconda a Sanremo 2018, e di nuovo a Sanremo lo scorso marzo con "Combat Pop"), Lodo Guenzi è in procinto di girare altri due film. Quella del 19 settembre sarà la terza serata "bolognese" consecutiva di Mangiacinema 2.1. Venerdì 17 settembre i registi bolognesi Marco Melluso e Diego Sciavo accompagneranno la madrina del Festival Lucrezia Lante della Rovere (Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni) con le prime anticipazioni della loro nuova docummedia "Lu' Duchessa d'Este - Fama e infamie di Lucrezia Borgia". Sabato 18 settembre, invece, l'evento speciale "C'era una volta il Gran Pavese Varietà..." con Syusy Blady, Patrizio Roversi, Vito e i Gemelli Ruggeri.

Persegani, Piovani, Grignaffini perché sono pop?

Lo chef Daniele Persegani, il giornalista Sandro Piovani e il giudice televisivo Andrea Grignaffini, nel pomeriggio di venerdì 17 settembre a Mangiacinema 2.1 - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso saranno protagonisti dell’evento «Il Buono, il Goloso, il “Cattivo”». Insieme a loro, come special guest, parteciperà il cantautore parmigiano Antonio Benassi.



Daniele Persegani, con la sua innata simpatia, è uno degli chef più amati d’Italia: dai primi programmi su Alice Tv all’approdo in Rai nel 2016, la sua carriera è stata un crescendo (da “La prova del cuoco” a “Detto fatto”, fino a “È sempre mezzogiorno”).

Dal canto suo, anche Andrea Grignaffini è uno dei critici enogastronomici più preparati d’Italia, amatissimo anche come giudice televisivo: mai banale, sempre capace di sorprendere con i suoi commenti, è stato allievo di Veronelli e protagonista, la scorsa stagione, di “Senti chi mangia” su La 7.

E Sandro Piovani? Definirlo il giornalista più pop di Parma non è certo un azzardo: nel mondo del cibo (che a Parma è praticamente un “impero”) e nel mondo dello sport, non c’è una persona che non lo conosca (e che non lo stimi). Da anni cura l’inserto “Gusto” della Gazzetta di Parma, che ha creato: un destino impresso nel Dna di chi ha sempre orgogliosamente rivendicato di essere “figlio di casari”.



Il cantautore parmigiano Antonio Benassi ha dedicato a Piovani l’omonima canzone una quindicina di anni fa. E sarà presente all’evento, con una partecipazione speciale, per premiare l’amico che così bene ha descritto in quel brano in dialetto, che ormai è parte della storia della città ducale. Nel corso dell’evento «Il Buono, il Goloso, il “Cattivo”», cha va a rafforzare ulteriormente il gemellaggio Parma-Piacenza che Mangiacinema porta avanti da tempo, non potrà mancare, poi, uno show cooking a sorpresa di Persegani, orgogliosissimo delle sue origini piacentine.