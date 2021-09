A Venezia si alza il sipario sulla 78° Mostra del Cinema

L'1 settembre prende avvio la 78° Mostra di Venezia. Una data che segna la ripartenza del cinema, italiano e internazionale dopo un 2020 segnato dalla pandemia e un 2021 ancora zoppiccante. Sul tappeto rosso ritornano infatti le grandi star straniere e le major cinematografiche assenti nella scorsa edizione a casua elle limitazioni anti-pandemia. Madrina della kermesse, Serena Rossi. Mentre per l'inizio delle proiezioni è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dall'1 al 11 settembre a Venezia va in scena la 78° Mostra del Cinema

Una Mostra molto italiana

Ad aprire il programma della mostra del cinema è la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni. Il primo film sugli schermi, invece, sarà Madres Paralelas di Pedro Almodovar, con Penelope Cruz e Milena Smit: storia di due donne, una di mezza età e una adolescente, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. In corsa per il premio principale nella Selezione ufficiale ci saranno 5 titoli italiani. Compreso il premio Oscar, Paolo Sorrentino che presenta È stata la mano di Dio; protagonista, Toni Servillo.

Gli altri film italiani sono:

Qui rido io di Mario Martone;

Freaks Out di Gabriele Mainetti;

America Latina dei fratelli D'Innocenzo;

Il buco di Michelangelo Frammartino.

In Laguna si parlerà molto italiano con altri tre titoli fuori concorso:

Il bambino nascosto di Roberto Andò;

Ariaferma di Leonardo Di Costanzo;

La scuola cattolica di Stefano Mordini.

(La Presse)