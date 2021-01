Andaras Traveling Film Festival, il mondo del food in primo piano

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 14:35

Per partecipare all'evento dedicato al cinema corto di viaggio bisogna inviare le opere entro il 18 aprile

Viaggio fisico e come stato d'animo

Le categorie in concorso

nbsp;online il bando per partecipare alla terza edizione dell', l'appuntamento estivo dedicato alche si terrà in, dal 20 al 25 luglio 2021, lungo la "Costa delle Miniere", tra i comuni dinella provincia di Carbonia-Iglesias.” nella lingua sarda indica il, ma anche i sentieri che i pastori percorrevano durante le lunghe transumanze invernali alla ricerca di pascoli più rigogliosi. Gli stessi sentieri che fin dall’antichità percorrevano anche i minatori, lungo la " Costa delle Miniere ".Peral concorso bisogna inviare le opere sullaentro e2021. I lavori inviati dovranno avere come, declinati in una qualunque delle loro molteplici sfaccettature.Al bando possono parteciparee tutti coloro che hanno voglia dinon solo determinato dal movimento fisico, ma anche inteso come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.in programma, a partire dal titolo di questa edizione “” che sigla l’importante. Per quest'occasione infatti sono state create all’interno del concorso due nuove categorie: “” e “”, rivolte a cortometraggi di fiction e non fiction dedicati al tema.1. “”: cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi.2. “”: cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti.3. “”, dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti.4. “”, categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti.5. “”, cortometraggi di animazione della durata massima di 15 minuti.6. “”, dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti a tema food.7. “”: cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti a tema food.Andaras Traveling Film Festival è un evento ideato da, sindaco di Fluminimaggiore, con la direzione artistica diPer informazioni: www.andarasfilmfestival.com