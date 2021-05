Franceschini: «Parte la grande sfida per ricostruire l'arena del Colosseo

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 18:41

l'arena del Colosseo la cui pavimentazione dovrà essere ricoperta per restituire un'idea più precisa della sua funzione

e di tutto il mondo. Questo intervento farà discutere come è normale che sia ma è di grande valore, coniuga sostenibilità, miglioramento della tutela e innovazione tecnologica». Lo afferma, ministro della Cultura, in merito all'assegnazione dei lavori per il progetto di ricostruzione dell'arena del Colosseo.Il monumento ha riaperto da pochi giorni le visite. Così Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo a a proposito della riapertura. «» prosegue Russo. Molti i visitatori già arrivati in questi giorni, presenti anche alcuni turisti. «Non amo la folla di turisti – spiega soddisfatto un visitatore – Meglio poca gente e tanto spazio per sé».