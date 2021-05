La storia dei Ricci Curbastro nella rete di Museimpresa

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 09:00

Riccardo e Gualberto Ricci Curbastro

una sala del museo dell'agricoltuira e del vino Ricci Curbastro

, l’Associazione Italiana di Archivi e Musei d’Impresa che hanno messo il loro patrimonio a disposizione della collettività. Fondata a Milano nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria l'Associazione è unica a livello europeo.Il mondo del vino in Museimpresa, www.museimpresa.com , è rappresentato dalla trentina Ferrari di Trento e ora anche dalla bresciana Ricci Curbastro. Ci sono anche grandi marchi della liquoristica e della birra, eIl riconoscimento giunge nel momento in cui si parla di ripartenza dai territori e dalla loro cultura e. aspetto non irrilevante, è. E la Ricci Curbastro, quasi a cavallo del fiume Oglio, è esattamente a metà strada tra le due città.Larappresentata da due dei figli di Riccardo, Gualberto e Filippo, imbottiglia almeno fin dal 1885 (etichetta più antica conservata), i suoi vigneti e la cantina costituiscono un corpo unico con il Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, con l’Archivio Ricci Curbastro e con la Biblioteca Ricci Curbastro.Il Museo -aperto al pubblico nel 1986 da Gualberto Ricci Curbastro con oltre 3.000 oggetti esposti- l’archivio -circa 50 metri lineari di fondo antico dal XVII secolo e di fondo aziendale- e la biblioteca -oltre 4.000 volumi di agricoltura, enologia e storia locale- sono un unicum in Franciacorta.Dal suo esordio nel luglio 1986 il Museo è stato visitato da oltre 150.000 persone divenendo un polo attrattivo a Capriolo in Franciacorta. Dal 2002 ha curato e sviluppato programmi specifici per i bambini e gli studenti (Giochiamo e impariamo con Acinello, Scopri il vigneto www.scopriilvigneto.it ), ha anche curato la stampa di alcuni volumi.realizzate nei fabbricati rurali del 1875 opera dell’Architetto bresciano Antonio Tagliaferri.L’Archivio Ricci Curbastro è in fase di catalogazione, i documenti della famiglia Ricci Curbastro fin dal 1700 si intrecciano con quelli delle parentele in Romagna e in Franciacorta. I dati produttivi delle aziende Ricci Curbastro a cominciare dalla metà del 1800 disegnano lo stretto legame della famiglia con l’agricoltura. Centinaia di lastre fotografiche e stampe dal 1890 completano la ricca documentazione.La biblioteca, una sala lettura con 1500 opere e una seconda libreria con oltre 2500 libri, è in fase di digitalizzazione per poi essere messa a disposizione degli studiosi per ricerche e studi. I volumi spaziano da temi agricoli, la viticoltura e l’enologia, la storia del territorio franciacortino con molte opere di Agostino Gallo e di Vincenzo Dandolo.Negli anni è diventato un network che dialoga costantemente con enti culturali, istituzioni private e pubbliche, tra cui il MIC Ministero della Cultura, il MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.