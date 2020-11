Il mondo pronto a un’inversione a U È la fine di un'epoca d'oro?

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 17:50

L’epidemia non è il fattore scatenante, ma ha messo molte cose a fuoco

Un cambio epocale di costumi

Dagli Usa, all’Europa, all’Italia, alla ricerca di un cambiamento?

Un secolo profondamente segnato dall’inizio

È la fine di un’epoca?

Le Prugne della California

si prepara ainil suo primo”. Si chiamerà Direct e l’azienda lo descrive come un esperimento “per aiutare i clienti a gestire meglio la scelta di cosa guardare”. Opererà esattamente come un- cioè, è un canale tradizionale - con un palinsesto fisso e uguale per tutti quelli che si sintonizzano.Negliledel settoresono crollate del 75%, messe indalle varie formule di lockdown e dallo smartworking, nonché dallo stop alle cerimonie e alle uscite sociali. Intanto, le vendite di pantaloni della tuta sono aumentate nel paese dell’80%. Qualcosa di simile è successo in, dove lehanno abbandonato in massa i “soutiens-gorge”, i, durante la prima fase Covid e non li hanno più rimessi nella fase intermedia estiva quando l’epidemia era sembrata arrestarsi.Nelmolti americani hanno votato percome presidente con uno spirito simile a quello con il quale i, neleletto una, Ilona Staller, in arte “Cicciolina”, alla. Era un evidente “messaggio” alla classe politica. Trump è stato complessivamente un pessimo presidente, ma i suoi compaesani hanno mancato di rinnovargli il mandato per un margine sorprendentemente stretto. Si direbbe cheè tantoperde i pezzi, prima con lae ora con le proposte di espellere ladall’Ue, e con la Slovenia che ora nicchia - prima che se ne vadano da sole... La nascita di una trattativa per l’adesione all’Unione della Macedonia del Nord non tappa il buco che si apre. Intanto, secondo dati Oms, è l’Europa la regione ad avere il più alto tasso di suicidi nel mondo: 15,4 per centomila. Nelle Americhe il tasso è di 9,8.A fronte della- mai sopita e poi accentuatasi con l’epidemia - si è inventato il tasso di interesse negativo con lo scopo di incentivare le banche a prestare denaro con maggiore liberalità, ma l’effetto che nasce dal dover pagare altri per accettare i nostri soldi è di ridurre il valore dei risparmi e degli eventuali guadagni. Qualunque cosa succeda ora, diventiamo più poveri.Il secolo non è iniziato in modo brillante, conalle, le guerre nel Medio Oriente e lo scoppio del terrorismo internazionale. Poi, è peggiorato. Ancora prima dell’arrivo del Covid però era iniziato un marcato rifiuto della modernità occidentale con, per esempio, gli “” e le successive ondate di, per ildi, la, e il proliferare di teorie strambe di complottismo che, secondo Karl Popper, sono la secolarizzazione delle favole religiose, dove oscure potenze prendono il posto degli Dèi.L’epidemia non è il fattore scatenante, ma ha messo molte cose a fuoco. Ha obbligato tante persone a riconoscere la propria mortalità, una circostanza che, come osservòa proposito di un conoscente prossimo all’impiccagione, “concentra in maniera meravigliosa la mente”, insegnando aalle. Non è la fine del mondo, ma forse è ladi, di un lungo sogno ad occhi aperti.