Marina Grace con Chiara Maci. Eleganza e fantasia in cucina

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 14:53

I

Chiara Maci

Le Prugne della California

l brand delchiama all’appello la candidata nel sondaggio Personaggio dell’anno ) che, grazie alla sua esperienza, dà consigli su come preparare deidi frolla glassata che, oltre a essere gustosi donano un tocco di colore a tutta la casa. Uno stile variopinto e dinamico, proprio come quello dei capi di Manila Grace, che non rinuncia alla femminilità e all’nemmeno in un contesto domestico.Durante la diretta Instagram, il 9 dicembre scorso, dal suo profilo Instagram @chiarainpentola (disponibile sulla App Igtv), Chiara ha invitato tutte le mamme aanche con i più piccoli e di giocare con la fantasia e creatività in cucina ma anche conUnain pieno mood Manila Grace, eclettica e contemporanea, per vivere con stile ogni occasione. Manila Grace propone tanti, tra cui quello indossato da Chiara Maci , tramite unapresente sull’e commerce del marchio.Per informazioni: www.manilagrace.com