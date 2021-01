Nascono le carte da gioco bolognesi. Omaggio alla cucina cittadina

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 11:29

I “semi” sono dedicati alla grande tradizione culinaria della “Grassa”. Fonte La Repubblica





Una dedica alla tradizione culinaria cittadina

E un omaggio alle donne

Le carte sono anche un omaggio alle donne





Un modo per rivisitare la tradizione

a pochi giorniha le suetotalmente “made in Bo”. Sono in vendita dal 10 dicembre, su www.bolognagames.it e in edicole e librerie selezionate, le “Carte da gioco - “” studiate e realizzate da Bologna Games: con le Bolognesi si potrà strozzare con l’Asso di, andare liscio col quattro di, o mettere un “fermino” con il Re di Coppe diLe “Bolognesi”, disponibili nel classico mazzo da 40, al costo di 10 euro, restituiscono allauno dei suoi storici strumenti da, in una modernissima versione che va a recuperare l’idea della antica “primiera”, che dal 16° secolo a oggi si è perduta con il passare degli anni.Laè fresca ed accattivante, i colori intensi, e soprattutto i “semi” sono totalmente bulgnis, e dedicati alla grandedella “Grassa”.Nelle “Bolognesi” i Denari diventano così un bel piatto di, le Spade si trasformano nellausata per le, i Bastoni sono iutilizzati dalle “arzdoure” per tirare la, e le Coppe hanno la forma didi gustoso vino rosso locale daInoltre, in omaggio alleche nei secoli hanno reso grande il nome della tavola bolognese, tutte le figure di Denari (tortellini) e Bastoni (mattarelli), rappresentano personaggi femminili, novità assoluta nel mondo delle carte da gioco locali.ha dato il proprioalle “Bolognesi”: «Sosteniamo con piacere questa iniziativa realizzata da Bologna Games - afferma, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna - che promuove alcuni dei simboli più rappresentativi della nostra città, (la, i) riproponendo, nel contempo, un gioco tradizionale come quello delle carte, amato da persone di tutte le età».«Le Bolognesi sono un altro tassello di unadoc che vogliamo mettere a disposizione soprattutto dei giovani - affermano, i fondatori di Bologna Games - Le carte da gioco sono un evergreen della socialità, un punto di contatto tra le vecchie e le nuove generazioni, un classico dellee dei luoghi di ritrovo, delle domeniche in famiglia e dei pranzi di Natale. Questa idea è anche un modo di riaffermare un aspetto molto caro a noi, ovvero ilche le carte rappresentano: tutti abbiamo imparato a giocare a carte in casa, da un nonno, uno zio, un genitore o un fratello maggiore. Ci sembra giusto, in questo momento in cui il gioco è un aspetto della vita sempre più individuale, andare controcorrente: giocare insieme significa unire anziché dividere, ridare linfa a un modo di passare il tempo tradizionale che deve restare attuale».Bologna Games conferma, con “Le Bolognesi”, la sua mission di riscoprire e rivisitare in chiave contemporanea le tradizioni ludiche del capoluogo emiliano: nel 2017 aveva già prodotto “”, il gioco da tavola ispirato alle principali location della città, è alla sua terza edizione in quattro anni, dopo i sold-out delle precedenti. Nel 2019, poi, è nato il gioco “!”, il Memo di Bologna, legato ad un progetto di beneficenza per Ageop Ricerca Onlus (Associazione Genitori Ematologia e Oncologia Pediatrica). Nel 2020, con il “Puzzle di Bologna”, un puzzle da 1000 pezzi dedicati alle Due Torri, Bologna Games sostiene, con tutti i ricavati delle vendite, il progetto Più Forti Insieme della Fondazione Policlinico Sant'Orsola.Per informazioni: www.bolognagames.it