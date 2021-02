Veggie-crazy o neo kitsch? Dimmi che ristorante sogni e ti dirò come arredarlo

Primo Piano del 14 febbraio 2021 | 08:30

Pareti gialle e pavimenti grigio industriale come insegna Pantone

Colori della terra per l'effetto organic cocoon anche al ristorante

Esplosione di verde e materiali naturali in perfetto stile veg-crazy

Ambienti decò per un lusso moderno

L'estetica neo-kitsch che piace ai giovani

ipartire. Anzi. Come moderne fenici, i, ma non solo, stano aspettando di rinascere dalle ceneri di questo 2020 che ha bruciato lavori e fatturati. Ma non i sogni e le speranze. E come dare un segno a tutto questo? Come possono ribadire i ristoratori che ci sono, che sono pronti ad affrontare la sfida di questa ripartenza?Magari sembrerà una cosa “futile” o piccola, ma di certo basta anche un piccolo passo per scongiurare l’oscurità dell’anno passato, vissuto tra epidemie e restrizioni, eil futuro. Ed è proprio ilche può aiutare ristoranti e clienti a godere di unaInfondo anche semplicementeledel locale e aggiungendo qualche, inseguendo magari ildel momento, il “” (una decorazione facile, d’impatto che risponde allo slogan cambiare tutto quando non è possibile cambiare tutto) che si può dare via alAbbiamo tutti un forte bisogno diin questo momento. E in questo sensopossono venirci incontro.E allora partiamo. E proviamo adel nostroall’insegna di una ritrovata voglia di vivere.E quale è il colore? Naturalmente il. D’altrondeinsegna. E per il 2021 ha scelto una combinazione di colori che c’entra perfettamente il bersaglio:(un giallo brillante e allegro) e(un richiamo a elementi saldi e affidabili, che durano nel tempo e offrono solide basi)., ma allo stesso tempo, questa combinazione è un'infusione diDue colori che possono essere utilizzati da soli, ma che insieme danno sicuramente il meglio e il cui equilibrio può cambiare creando atmosfere sempre diverse.Pensiamo ad esempio a, che accedono di energia il locale, o agli, in abbinamento a un elegantedallo. L’idea in più? Piastrelle materiche effetto mosaico nei due colori trend del momento.Ma non soloe insolite, che spaziano anche per, ile ilal, per gli esperti di interior design, il 2021 sposerà iin tutte le nuance: dalle sfumature delicate che richiamano gli elementi della, a vere e proprie esplosioni di colore che si ispirano aldell’autunno. Dal sabbia all’ocra, dal ruggine al beige e ancora l’arancio, il color tabacco e le sfumature zafferano, argilla e zucca.Anzi un colore in particolare è destinato a candidarsi a nuance chiave in grado di trasmette calma e sicurezza, richiamando non solo la terra ma anche gli oggetti fatti a mano legati a saperi ancestrali: il, letteralmente “”. Un beige caldo ed equilibrato attorno a cui sono state costruite quattro palette, che vanno dal giallo speziato e dall’argilla ai verdi e ai blu, fino alle tonalità del rosa e del rosso.Perfetto per tutti iche, abbracciando la tendenza, sceglierannodalle, grezze e rustiche in unquasiche mette al centro ilE pensando alla Terra come non pensare al verde? Secondo gli esperti, ilè, infatti, tra i colori più desiderati per le recenti ristrutturazioni. Lo troviamo declinato income il verde pino ma anche piùcome ilo ilDalle, alleper lafino ai tessuti dagli, lo stile “”, che si declina anche nella scelta dicome il, il, il, ile il, sarà il segno distintivo per ristoranti dalla spiccatache fanno dellae purezza degliil loro mantra.Ma il verde non fa rima solo con “” ma è perfetto anche per dare vita apiùin abbinamento magari con pareti, divani e pezzi di arredamento neri in undi. Un ritorno alleche richiamano però un lusso nuovo.In questo contesto a farla da padrone, oltre al colore, il, che, per il suo aspetto lussuoso e la sensazione al tocco è perfetto nei pub gastronomici, nelle hamburgerie gourmet e nei cocktail bar di lusso.Retrò e una ritrovata,”. Queste saranno le parole d’ordine per conquistare i giovani della. Un “” che abbraccia fresche e delicate nuance pastello ma anche tonalità più decise che caratterizzano oggetti di ispirazioneIn ogni caso, qualsiasi sia la scelta dello stile, la parola d’ordine riamane. A voi la scelta se colorala di verde!