Allegrini scende in campo per giovani e territorio. Partnership con Atalanta e Monza

Dopo la linea di frangraze, Allegrini è ora tra i golden sponsor dell'Atalanta





L’investimento sui giovani

In azienda e sul campo il successo è un gioco di squadra

Nella rosa dei gold sponsor

, azienda chimicain Italia nella produzione diper, scende letteralmente in campo. E riconoscendo il valore e l'eco che ilè in grado di espandere trasversalmente, annuncia lecon, entrambe legate a territori caratterizzati da una storica presenza industriale, la cui cultura trova le stesse radici in Allegrini.Il denominatore comune che collega ladi queste due importanti squadre ad Allegrini è, inoltre, l'investimento costante nella crescita delle risorse, nello sviluppo dei loroe nella loro integrazione culturale, nel rispetto delle singole individualità e dello spirito di squadra.«Ho sempre creduto che, incosì come nello, soprattutto nel calcio, le partite si giocano su un terreno comune: il successo è il risultato di undi, di una mission condivisa da tutto il team in cui il ruolo del singolo è valorizzato in relazione a quello di ogni altro elemento della squadra – commenta, amministratore delegato di Allegrini Spa - Crescita professionale e impegno sportivo condividono inoltre gli stessi valori: motivazione, tenacia e ambizione nel rispetto dei ruoli, delle regole e delle strategie del gruppo. Per Allegrini, sono fondanti tutti i valori legati al, alle competenze applicate in campo e alla spinta ambiziosa di raggiungere obiettivi sempre più sfidanti».L'accordo di partnership conBC rinnova il legame tra l'azienda produttrice di detergenti e cosmetici per il settore professionale e ilpresieduto da: durante il campionato 2018/2019, infatti, Allegrini era stata Licenziataria Ufficiale del Marchio Atalanta BC per un'esclusivadiperdedicata alla. Oggi l'azienda entra ufficialmente nella rosa dei, confermando la sua presenza per il campionato in corso e per il prossimo.