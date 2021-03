In arrivo la festa del papà. La birra tra i regali più gettonati

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 09:56

S

La birra tra i regali più gettonati per la festa del papà

Birra per un brindisi a casa

Dalle tv alle biciclette

Papà sempre più connsessi

La crescente ricerca di regali online

e da bambini è il nostroper eccellenza, darimane un punto di riferimneto. Ilè un modello al quale ci si ispira e si chiede consglio. Con l’avviccinarsi della sua, glisono alla ricerca del regalo perfetto., azienda leader nelle offerte e nei, ha analizzato le recenti ricerche sulla piattaforma è a svelato quali sono i reagli che i papà riceveranni in questo 19 marzo. Sul podio entra laCon l’Italia particamente tutta in zona rossa o aracione , non sarà possibile portare fuore il papà per una bevuta o una cena insieme. Così gli italiani ripiegnao sulda guatsre in casa.Laè riuscita, così, a intrufolarsi sul podio dei prodotti più desiderati per la festa del papà. Con una non trascurabile terza posizione, ha aumentato le sue ricerche del 66% ed è diventato il regalo ideale per brindare insieme.Con un anno di pandemia alle spalle, confinamenti e momenti difficili, la tendenza a regalare momenti disi manifesta nelle ricerche dei prodotti. Ne sono un chiaro esempio i, che guidano la classifica con un aumento delle ricerche del 187%, seguiti dallecon un incremento dell’87% rispetto all’anno precedente. Una combinazione perfetta per mantenere la mente e il corpo liberi.Laè diventata un’estensione del nostro corpo e rimane un ottimo regalo per i periodi di pandemia. Grazie a lei abbiamo potuto rimanere in contatto con i nostri cari a distanza. Non sorprende chefacciano parte della top 10 dei regali più ricercati, con una crescita delle ricerche rispettivamente del 25% e del 77% dall’inizio della pandemia.La situazione attuale ha reso ilil mezzo principale per conoscere le offerte e il giorno del papà non fa eccezione. Questo 2021 ha registrato una crescita del 36% rispetto alle ricerche effettuate nel 2020.