''State a casa'' sì, ma...comodi!

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 17:04

Si tratta di un ritornello che ormai sappiamo a memoria: "State a casa!". Va bene, lo abbiamo capito: casa nostra è il posto più sicuro al mondo in una situazione pericolosa come quella che stiamo (di nuovo) vivendo. Tutto giusto, ma l'umore potrebbe risentirne, soprattutto ora che la primavera inizia a bussare alle nostre finestre e ci potrebbe portare nuova voglia di uscire a divertirci con gli amici. Già, le uscite: quanti ricordi.

Basta rattristarci, però: pensiamo a quante cose belle possiamo ancora fare a casa. Soprattutto, però, pensiamo a come potremmo meglio starci comodi, dentro casa nostra! Nelle prossime righe, qualche consiglio su come vivere meglio all'interno delle nostre mura domestiche, come viziarci un po' e come rimanere al caldo in questa fine di inverno. Grazie a un sito campione di serietà come Stileo avremo un abbigliamento casalingo di tutto rispetto!







Tutti i comodi: divano e copertina

Certo, la primavera sta per arrivare, ma è ancora il caso di stare al caldo: prendersi un raffreddore adesso potrebbe essere fonte di grandi preoccupazioni in famiglia e tra gli amici, quindi che caldo sia. La cosa migliore che si possa fare è quella di partire dal benessere di una parte del corpo che, molto spesso, è la prima a raffreddarsi, anche a causa della circolazione sanguigna che incontra più difficoltà alle estremità del corpo: i piedi.

Delle pantofole che siano, insieme, comode e calde potrebbero davvero svoltarci la vita dentro casa, anche perché avremmo sempre voglia di metterle e non andremmo in giro per il soggiorno scalzi: controllate qui ciò di cui parliamo.

Modelli caldi ma a ciabatta, comodi da infilare e da sfilare, oppure i classici a scarponcino, rivestiti e foderati di caldo pelo o di tessuto felpato, calde ballerine molto aggraziate ma non per questo poco calde, e colori, colori, colori: una vasta gamma di colori o di fantasie è proprio quello che fa per noi perché l'abbigliamento per casa potrebbe essere curato tanto quanto quello per le uscite. Non parliamo solo di videocall, dato che difficilmente mostreremo le nostre pantofole in cam (vero?), ma anche per sentirci meglio con noi stessi, vedendoci comunque sempre ben abbinati, seppure alle vestaglie, ai pigiama e alle camicie da notte!

Insomma il benessere dentro casa è importante tanto quanto quello fuori casa e, soprattutto in tempi come questi che ci richiedono di uscire poco e per poco tempo, dovrebbe essere curato al massimo.



Non abbiate, poi, paura di viziarvi: sono momenti difficili che ci richiedono di trovare un sorriso nei luoghi più impensabili, anche in un paio di calde e colorate pantofole, se serve. Concediamoci qualche piccolo vizio, soprattutto quando è così innocuo.

Tra poco la primavera tornerà a bussare alle nostre porte e così anche la possibilità di viverla (almeno, questo è quello che speriamo): arriverà quindi il momento di cambiare le nostre rassicuranti calzature da casa per tornare ai nostri amati tacchi a stiletto. Solo, non è questo il tempo.

Nel mentre, concediamoci a ogni tentazione di calore e di sicurezza che può derivare dallo shopping su siti sicuri!