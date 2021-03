Mangiare bene anche nei videogiochi: Chef Hiro per Monster Hunter

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 10:50

Hirohiko Shoda

Mangiare bene anche nei videogame

La ricetta di Hirohiko Shoda

I sanshoku dango

Avventura e buona cucina

Videogioco mania

è lo specchio dellada cui proviene e, quando si parla di luoghi dalla forte tradizione culinaria come il, si trasforma in unche rappresenta il Paese stesso. Un patrimonio da preservare e da far conoscere al mondo intero, che è diventato fulcro di tantissime produzioni di intrattenimento provenienti dal Paese del Sol Levante: dai, ai, passando per glie arrivando fino ai. È il caso della serie videoludica, una vera e propria istituzione in Giappone, che ha reso iluna parte integrante delle meccaniche diEd è così che i giocatori si ritrovano a scegliere con cura ida consumare prima di partire all’avventura, per avere i bonus più utili e adatti a portare a termine con successo le proprie. Il nuovissimo videogame Monster Hunter Rise, disponibile su, rafforza ulteriormente questo legame tra gaming e cucina introducendo nel videogioco un famosodella, iPer l’occasione, l’Ambasciatore ufficiale della cucina giapponese in Italia, lo chef, ha realizzato la sua ricetta dei sanshoku dango, dei piccoli gnocchi giapponesi su stecco realizzati con farina di riso glutinoso. La video ricetta è disponibile sulle pagine Instagram e Facebook del mitico chef Hiro.La ricetta prevede la realizzazione di tre palline fatte con un impasto composto dadimochigome giapponese, zucchero semolato e acqua tiepida, poste poi su uno stecco. I sanshoku dango sono un dolce tipicamente primaverile e lo dimostrano i tre colori che li contraddistinguono:, che rappresenta i fiori di ciliegio che caratterizzano la, e verde, colore collegato alla natura e alla stagione del “risveglio degli insetti”, come spesso la definiscono i giapponesi.All’interno di Monster Hunter Rise, i dango sono il piatto tradizionale deldie i giocatori potranno gustarli prima di ogni caccia insieme ad altre prelibatezze della capocuoca Yomogi.è infatti un videogame che permette ai giocatori di partire a caccia di mostri, da soli o in compagnia. Appartenente al genere dei giochi di ruolo, è un’avventura epica fatta di azione adrenalinica: i cacciatori dovranno fare affidamento sulle proprie abilità e su decine di armi differenti, ognuna con il proprio stile di combattimento, per affrontare gigantesche creature mostruose. L’obiettivo è ottenere nuove risorse per forgiare armi e armature di ogni tipo utili alla prossima caccia, per proteggere così il villaggio di Kamura dalla minaccia definitiva: il temibile mostro Magnamalo.I mostri sono senza dubbio uno degli aspetti più iconici di Monster Hunter, una serie che da oltre 16 anni fa impazzire i videogiocatori giapponesi: basti pensare che, per l’odierna uscita dell’ultimo capitolo, l’azienda giapponese Mark-on ha deciso di dare ferie a molti dei suoi dipendenti, che sarebbero altrimenti stati poco produttivi per via del gioco. Nel tempo anche i player occidentali hanno imparato ad amare questadi forte stampo nipponico, tanto da farla diventare un fenomeno globale sfociato anche in una omonima pellicola cinematografica con protagonista l’attrice