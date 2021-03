Benefit? Food&Beverage al secondo posto fra i più desiderati al lavoro

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 16:51

I

Fra i desideri dei dipendenti anche smart working e voucher per il pranzo

Il 24% dei lavoratori chiede benefit da mangiare

Più benefit per non farsi scappare i talenti

La Top 10 delle richieste più ricorrenti

n tempi di crisi economica, di cassa integrazione Covid e di precarietà, si può comunque parlare di. A dimostrarlo sono i dati di una ricerca condotta dapersu 4.897 dipendenti da 8 paesi tra cui l’Italia.Da questa analisi emergono idei dipendenti in termini di agevolazioni e incentivi. Al primo posto ci siano iimmediati (34%), seguiti da quelli legati al(24%), dai benefit finanziari e dalla possibilità di lavorare in(entrambi a pari merito al 23%) e daiper il pranzo (22%). Chiudono la top 10 dell’indagine sui benefit più desiderati la richiesta di assistenza medica privata (21%), la sovvenzione per i trasporti pubblici, i benefit per la salute psico-fisica, i programmi di formazione e i benefit a lungo termine (tutti al 20%); a seguire l’auto aziendale (13%), i servizi per i bambini (11%) e la carta di credito aziendale (10%).L’importanza di puntare sui flexible benefit, intesi comeche migliorano la propria qualità di vita, può risultare utile anche per evitare ladi talenti. Da una recente ricerca di Eagle Hill Consulting pubblicata da Human Resource Executive è infatti emerso come il 58% dei dipendenti stia lavorando in condizioni di burnout e che addirittura uno su 4 stia pianificando dil’azienda.«Flessibilità, libertà di scelta, semplicità di utilizzo e velocità di fruizione sonochiave nell’erogazione dei nostri servizi e la tecnologia è parte integrante di questa visione - ha spiegato, il nuovo ceo di Sodexo Benefits & Rewards Services per il mercato italiano, che dopo una pluriennale esperienza internazionale nel Gruppo Sodexo, ha accolto le nuove sfide dell’azienda - I nostricome Pass Shopping sono infatti una risposta immediata per l’erogazione di servizi di welfare di aziende grandi e piccole, senza dimenticare la soddisfazione e la libertà di scelta dei dipendenti nelle occasioni e modalità di utilizzo».Ecco la top 10 dei benefit più richiesti dai lavoratori in tempo di pandemia:1) Premi immediati (34%)2) Food & Beverage (24%)3) Benefit finanziari / Possibilità di continuare a lavorare in regime di “smart working” (23%)4) Voucher per il pranzo (22%)5) Richiesta di assistenza medico-privata (21%)6) Sovvenzione trasporti pubblici / Benefit salute psico-fisica / Programmi di formazione (20%)7) Benefit a lungo termine (20%)8) Auto aziendale (13%)9) Servizi per i bambini (11%)10) Carta di credito aziendale (10%)