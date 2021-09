Cattel, manifesti storici per un anno di gusto

Cattel Spa, riferimento per gli operatori del canale Horeca del Nord-Est d’Italia con la distribuzione di prodotti alimentari, quest’anno va oltre il campo del gusto per abbracciare anche il mondo dell’arte. Attraverso il progetto Agende e Calendari 2022, infatti, l’azienda veneta apre le porte del Museo Nazionale Collezione Salce e alla sua preziosa collezione di circa 40mila manifesti pubblicitari raccolti nell’arco di 70 anni dal collezionista Ferdinando (Nando) Salce nel desiderio di rilevarne «l’importanza per la storia degli stili e degli artisti e per le evoluzioni degli usi e costumi della collettività e ciò perché serva in scuole e accademie preferibilmente locali o del Veneto, a studio e conoscenza di studenti, praticanti e amatori delle arti grafiche».

Il progetto Agende e Calendari 2022

I prodotti che hanno segnato la tradizione gastronomica italiana

La mostra permanente Collezione Salce, allestita presso la Chiesa di Santa Margherita, a Treviso, ha indotto Cattel a raccontare - attraverso 15 delle opere qui esposte - i prodotti che hanno segnato la tradizione gastronomica italiana inserendoli nelle agende e nei calendari 2022 che, come da tradizione, omaggerà ai clienti e fornitori.

Manifesti pubblicitari vintage

L’azienda veneta prevede di fregiarsi del fascino storico e contenutistico dei manifesti pubblicitari vintage della Collezione Salce anche in altre occasioni così da dare ulteriore visibilità alla raccolta e sottolineare ancora una volta la sua sensibilità verso tutto ciò che è bello e rappresentativo del gusto italiano.

Un modo efficace e originale per percorrere un pezzo di storia italiana attraverso un simpatico e istruttivo viaggio nel gusto, nell’arte e nella bellezza di un Paese che è stato e continua a essere sinonimo di qualità nel mondo.