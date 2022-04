Come scegliere il camper ideale per una vacanza open air?

Viaggiare è una passione condivisa dalla maggior parte della popolazione. Tutti sentono prima o poi l’esigenza di scoprire ed esplorare nuove località. Non importa la meta e spesso neanche il mezzo adoperato per raggiungerla. La vera essenza del viaggio è il piacere derivante dal cambiamento e dal confronto con una cultura differente. Per questo, ognuno predilige un sistema differente per raggiungere la destinazione prescelta. L’aereo è, senza alcun dubbio, il principale mezzo di trasporto utilizzato dai turisti, ma la recente crisi sanitaria ha stimolato l’adozione di sistemi alternativi. Negli ultimi due anni sono aumentati, infatti, i turistii che hanno scelto un camper o un caravan per andare in vacanza. Il successo di questa tendenza è testimoniato dai numeri relativi ai noleggi e agli acquisti registrati in tutta Europa. Questa tendenza destinata inevitabilmente a prosperare testimonia la popolarità raggiunta dai viaggi open air. In questo articolo scopriremo come scegliere il miglior mezzo per provare una piacevole esperienza all’insegna dell’avventura e del divertimento.







Quali sono i vantaggi e i benefici principali di una vacanza in camper?

La maggior parte delle persone quando pianificano un viaggio con questa tipologia di mezzi prendono in considerazione diversi fattori prima della partenza. I vantaggi sono numerosi e riguardano principalmente la libertà derivante dall’autonomia di movimento. I caravan vengono utilizzati per pernottare e consumare qualsiasi pasto ovunque. Questa duttilità li rende particolarmente adatti per un viaggio alternativo, originale e del tutto inusuale. I camper, inoltre, sono semplici da maneggiare e guidare. La patente B è più che sufficiente per guidare questi veicoli che possono anche sostare in apposite piazzole di parcheggio. Gli itinerari possono essere programmati con un notevole margine di libertà perché non ci sono vincoli da rispettare. La rotta può subire qualsiasi modifica perché il mezzo garantisce un margine d’azione impensabile per altri sistemi di trasporto come l’aereo o la nave. Con il caravan si vive un’esperienza a stretto contatto con la natura difficilmente replicabile con altri sistemi. Questi sono i motivi principali che hanno sostenuto e incrementato il successo della vacanza open air. Un trend sempre più in voga tra i viaggiatori di tutto il mondo che vogliono riprovare l’emozione della scoperta.





Quale camper valutare e scegliere per una vacanza all’aria aperta?

La tipologia di itinerario prescelto e le esigenze dei passeggeri determinano la selezione del mezzo di trasporto più adatto. Ogni camper possiede determinate caratteristiche e propone comfort differenti. Lo spazio è un parametro fondamentale perché un ambiente troppo piccolo complica la convivenza e penalizza tutta la vacanza. Al contrario, un mezzo più piccolo può essere utilizzato per esplorare dei percorsi più angusti ed isolati. Il caravan di Fendt rappresenta il connubio perfetto tra eleganza e praticità. Il design funzionale è stato concepito, infatti, per ottimizzare l’esperienza di viaggio di gruppi e famiglie. Questa soluzione offre numerosi vantaggi e si adatta perfettamente alle esigenze di chi vuol trascorrere una vacanza all’insegna della spensieratezza. Il motorhome di Hymer è il veicolo ideale per chi vuole trascorrere il tempo libero in mezzo alla natura. Questo veicolo si contraddistingue per la sua notevole duttilità che lo rende particolarmente adatto per una viaggio on the road. L’innovazione e la sicurezza sono i punti di forza del camper concepito per essere confortevole e manovrabile.