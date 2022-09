Dagli scarti delle uve biologiche di Barolo, i prodotti di bellezza Barò Cosmetics

Una bella storia di economia circolare e di upcycling è quella di Barò Cosmetics dei fratelli Toppino. L’azienda utilizza le vinacce, considerate erroneamente un prodotto di scarto, trasformandole in preziosi alleati per la bellezza e la cura della pelle. Nonostante la storica conoscenza dei benefici della cura dell’uva per il nostro organismo, per lo sfruttamento delle proprietà benefiche del vino nei cosmetici dobbiamo attendere gli anni 90 del secolo scorso dove nasce nella regione di Bordeaux la prima casa cosmetica basata interamente sulle proprietà anti-age dell’uva. Nel 2015 a Guarene (Cn) inizia l’attività Barò Cosmetics, il nome deriva proprio dal comune di Barolo (Cn) da cui proviene la materia prima. Infatti ogni anno l’azienda recupera 1000 kg di vinacce di uva biologica destinate allo smaltimento e le reimmette nel ciclo produttivo realizzando un centinaio di prodotti di bellezza messi a punto da esperti del settore.

Una tecnologia d’avanguardia

Il processo estrattivo è all’avanguardia per tutelare le preziose molecole e avere il minimo impatto sull’ambiente. «Abbiamo optato per un processo di Bioliquefazione Molecolare brevettato presso l’Università di Bologna, in grado di superare i limiti delle tecnologie di estrazione convenzionale. Una tecnologia d’avanguardia basata sull’uso di enzimi naturali che permette di ottenere il 100% dei fitocomplessi vegetali in una forma attiva e biodisponibile, pronti per essere integrati nelle nostre formule cosmetiche» - raccontano le responsabili del laboratorio di ricerca e sviluppo. Su questo estratto-madre vengono poi formulate creme, sieri e oli di bellezza adatti a esigenze diverse: antietà, anti-macchie, idratanti, rassodanti, anti-pollution e protezione solare. Le loro formule sono assolutamente prive di sostanze chimiche, di derivati dal petrolio, non contengono alcool e provengono da una filosofia cruelty free, che non effettua test sugli animali e non utilizza derivati di animali nelle creme.

Cinquanta referenze per viso e corpo

Sono una cinquantina le referenze prodotte con formule brevettate e di proprietà articolate in linee tra viso e corpo studiate per la donna, una gamma dedicata al pubblico maschile e i nuovi integratori di bellezza. «I procedimenti della nostra produzione sono conformi alle migliori pratiche del settore cosmetico (Gmp) e i prodotti sono garantiti dalla certificazione Challenge Test, con controlli analitici effettuati da laboratori specializzati. Sono certificati da Bio Basic Europe e dal centro di Cosmetologia dell'Università di Ferrara».

La presenza a Terra Madre – Salone del Gusto

Anche lo studio del packing è pensato per raggiungere maggior standard ecologici con l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, l’ottimizzazione degli imballaggi, la materia prima a Km0 e la filiera corta dal produttore al consumatore. L’azienda è stata pensata completamente in digitale: tutti i prodotti sono in vendita tramite l’e-commerce, un modo per ridurre i costi aggiuntivi. Inoltre viene fornito un servizio di consulenza beauty tramite il numero verde gratuito, i canali social e la live chat. I prodotti hanno la garanzia entustiaste o rimborsate grazie alla quale le clienti provano le referenze per 30 giorni e, se non soddisfatte, si vedono restituire il 100% dell’importo. Sono l’unica impresa che si occupa di prodotti per la bellezza presenti a Terra Madre – Salone del Gusto a Torino con un beauty corner nell’area enoteca per offrire una “degustazione” ricca di polifenoli a zero contenuto alcolico, ma ad alto tasso di bellezza.