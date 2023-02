Alla scoperta di alcuni dolci tipici americani

Quando si parla di dolci e pasticceria, la prima cosa che viene in mente sono quelle meravigliose vetrine in qualche grande metropoli, sapientemente allestite con torte monumentali e qualunque sorta di bontà o, al contrario, da piccoli gioielli di pasticceria, minimal ma perfetti.

Il pensiero corre quindi all'Italia, alle sue creazioni artigianali, alle sapienti mani dei maestri pasticcieri, ma anche alla Francia, con i suoi Macaron, all'Austria, con la sua torta Sachër o alla cioccolata Svizzera. Chi citerebbe in questo elenco gli Stati Uniti? Secondo l'opinione comune, gli States non possono vantare una tradizione culinaria o pasticciera paragonabile a quella del Vecchio Continente e pensando a loro, vengono più in mente altre cose, come la grande mela, le luci di Las Vegas, la Statua della Libertà. Eppure, paradossalmente, quelli che stanno popolando le nostre tavole da oltre un decennio a questa parte sono proprio molti piatti tipici della tradizione statunitense.

Dal french toast ideale per la colazione, ai muffin, alle creme al burro, alla chiffon cake, alla red velvet. Anche gli stessi pancake o i donuts, noti per i film e i cartoni, ormai, riempiono le nostre tavole. Per non parlare delle mille versioni di cheesecake.

Ma quali sono i dolci più tipici americani, i meno conosciuti, che ancora non sono arrivati qui da noi e ci convincono maggiormente dell'esistenza di una tradizione dolciaria statunitense?

Mud Pie del Mississipi

Nell'entroterra americano, dove si respira quell'aria country tipica dell'America più autoctona, si possono scoprire delle vere prelibatezze, come la Mud Pie del Mississipi.

Questa è una vera goduria per palato e occhi: è infatti composta da uno strato di biscotti, sormontato da un cremosissimo pudding al cioccolato, condito con abbondante panna e scaglie di cioccolato fondente. Non si sa molto sulle sue origini, se non che viene simpaticamente chiamata "Torta di fango" proprio per il suo colore e la sua consistenza.

Marionberry Pie

Paese che vai, crostata che trovi. Anche l'America, con la sua Marionberry Pie ne può vantare una, ma non una crostata qualsiasi, piuttosto una vera e propria esaltazione di un frutto tanto autoctono, quanto unico.

Quello che fa la differenza, infatti, più della ricetta dell'impasto è la marmellata ricavata da questo frutto nato dall'unione di due bacche, Chehalem e Olallie. Un tipo di frutta che si può reperire solo in questa zona. Si tratta, a dirla tutta, di una varietà nata in laboratorio, dall'unione di queste due bacche e diventata famosa grazie a questo dessert.

Peach Pie Cobbler

La tradizione dolciaria americana è legata a doppio filo a quella europea, semplicemente perché da quest'ultima ha avuto origine e la Peach Pie Cobbler lo dimostra pienamente.

Questa torta, infatti, è l'adattamento di una ricetta tipica del Nord Europa, che però impiega frutta fresca, difficile da reperire sulle coste atlantiche durante i primi insediamenti.

Ecco allora nascere la frutta sciroppata, importata, trasformata, come le pesche, sormontate da pasta biscotto e zucchero a velo, per dar vita a quest'altra ricetta tanto gustosa, quanto sconosciuta ai più.