I vantaggi del banqueting: intervista a The Butcher Luxury Catering

Il banqueting può rappresentare in numerose circostanze il miglior servizio possibile per l’organizzazione di un evento. Ne abbiamo parlato con gli specialisti di The Butcher Luxury Catering, realtà che si occupa di catering Roma con passione e competenza.

Di che cosa si parla quando ci si riferisce al banqueting?

Il banqueting può essere definito come l’organizzazione di eventi speciali e party, ma anche coffee break, cerimonie ed inaugurazioni. È comunque molto ampia la rassegna di appuntamenti che rientrano nella categoria del banqueting: si spazia dai concorsi alle fiere di settore, dai meeting aziendali agli eventi di rappresentanza, passando per i ricevimenti di gala. Il termine “banqueting” deriva dalla parola “banquet”, che in inglese vuol dire “offrire banchetti”. Si tratta di un’espressione che, quindi, riguarda tutte quelle attività che hanno a che fare con la preparazione e l’allestimento di piatti e bevande per un evento.

In che cosa consiste un servizio di banqueting?

Stiamo parlando di un servizio che in molti casi viene predisposto in contesti circoscritti e abituali, come per esempio le sale per banchetti, i centri congressi e gli hotel. Ogni volta che si ha la necessità di allestire un evento in grande stile, non si può fare a meno di rivolgersi a professionisti ed esperti del settore, con l’aiuto dei quali è possibile programmare ogni più piccolo particolare così che la manifestazione risulti originale e memorabile. Non di rado, il banqueting si svolge anche in dimore storiche, castelli e ville. Il servizio comprende una vasta gamma di attività: non solo la preparazione di bevande e cibi, ma anche la scelta dei tavoli e il loro allestimento; una particolare attenzione viene poi riservata all’illuminazione e alle sedie, come pure alla collocazione di allestimenti floreali destinati ad abbellire la location in cui si svolgerà l’evento.

Quali necessità possono essere soddisfatte grazie al banqueting?

Si può dire che il banqueting consenta di assecondare qualunque tipo di richiesta che provenga dalla clientela. Insomma, non è detto che si debba trattare per forza di eventi di lusso: si può trattare anche di appuntamenti di carattere informale. È chiaro che i costi si adattano di conseguenza, e variano proprio in funzione delle necessità palesate dal singolo cliente. Variano le modalità anche in funzione della location che si sceglie. È possibile preparare i piatti in loco, oppure cuocerli in anticipo; in questo secondo caso, viene riservata la massima cautela sia al trasporto degli alimenti che alla loro conservazione. Ecco, quindi, che si può beneficiare di un servizio di alta qualità per ciò che concerne la cucina, e in più si può programmare in modo puntuale l’evento nella sua totalità, a partire dall’arrivo degli ospiti.

Perché una persona interessata a questo servizio dovrebbe decidere di affidarsi a The Butcher Luxury Catering?

Di certo perché siamo dei professionisti del settore, e facciamo dell’affidabilità uno dei nostri tratti peculiari. Disponiamo dell’esperienza e della competenza che occorrono per organizzare un evento impeccabile sotto tutti i punti di vista e curato in ogni particolare. La passione per la cucina è alla base del nostro modus operandi, ma è la nostra storia a parlare per noi. Infatti la nascita di The Butcher Luxury Catering va fatta risalire alla lunga esperienza che abbiamo maturato nel campo del banqueting e dei servizi di catering in strutture e location di prestigio e storiche dalla prima metà degli anni ’90. A ben guardare, però, la tradizione culinaria della nostra famiglia dura e si tramanda da più di 80 anni, dai bisnonni ai nonni, fino ai genitori. Per esempio, il ristorante Er Macellaio, che abbiamo aperto in zona Eur Torrino a Roma, è noto a tutti per le materie prime pregiate che vengono utilizzate.

Quali sono i servizi che offrite alla clientela?

Proponiamo soluzioni differenti per le occasioni più diverse, che si tratti di un diciottesimo compleanno, di un evento aziendale, di un matrimonio o di qualunque altro tipo di festa privata. Inoltre siamo specializzati nel catering a domicilio, e lavoriamo in collaborazione con strutture meravigliose, ideali per accogliere eventi memorabili.

Quando è iniziata la vostra storia?

Addirittura negli anni Quaranta del XX secolo, con l’apertura a Roma in via Trionfale della trattoria Antico Falcone da parte della nostra bisnonna. In seguito iniziò a lavorare in trattoria la figlia Rosmunda, che sin da bambina dopo essere uscita da scuola correva nel locale ad aiutare. Cresciuta e diventata donna, Rosmunda si sposò con Renato Serafini e aprì la Forchetta d’oro, destinato a diventare uno dei locali più conosciuti del Lazio e di tutto il centro Italia, albergo e trattoria ubicato sulla via Casilina che fu una vera istituzione fra gli anni Sessanta e Settanta. A loro si aggiunsero i figli Sandro, Eugenio, Stefania e Ivana. Fu proprio Sandro Serafini a inaugurare L’asino che ride, ristorante da 500 coperti al giorno.