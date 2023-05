Come godersi al meglio la vacanza? Ecco la nuova melodia "relax" di Hilton

Per aiutare i vacanzieri a godersi al meglio il proprio soggiorno estivo, Hilton, una delle più grandi catene alberghiere al mondo, ha lanciato la nuova traccia audio "Asmr" (sottofondo che genera una sensazione di rilassamento, spesso sedativa, che parte dal cuoio capelluto e si diffonde al resto del corpo), "Sounds of the Stay". Un undertone che porta i viaggiatori a distendere i nervi, così da vivere al meglio il proprio soggiorno. Secondo un'indagine effettuata proprio da Hilton, lo sciabordio delle onde che si infrangono sulla battigia (46%), lo scricchiolio della sabbia mentre si passeggia sulla spiaggia (36%) e il rumore della zip della valigia quando viene aperta (24%) sono tutti suoni che riescono ad attivare la "modalità vacanza" nei cittadini italiani. Suoni che hanno ispirato la traccia audio "Asmr" unica nel suo genere, che comprende anche altri spunti uditivi che, secondo gli intervistati, hanno la capacità di trasportarli immediatamente nel mood vacanziero, come il dolce suono della crema solare che viene spalmata (22%) e il caratteristico splash di un tuffo in piscina (21%).

Nasce la nuova traccia Asmr di Hilton, "Sounds of the Stay"

"Sounds of the Stay": una traccia audio ricca di rumori soft, lenti e ripetitivi

"Sounds of the Stay" presenta una lunghezza, una tonalità e una frequenza scientificamente provati per permettere a chi l’ascolta di rilassarsi. Con una durata di tre minuti, il brano è ricco di rumori soft, lenti e ripetitivi. I suoni binaurali, come il cordiale benvenuto ricevuto all'arrivo in hotel o la morbidezza delle lenzuola quando ci si stende sul letto, aiutano chi li ascolta a creare un senso di orientamento e danno l’impressione di riuscire a chiudere gli occhi ed essere trasportati nel luogo di cui si stanno ascoltando i rumori caratteristici. Per facilitare il completo relax, la dottoressa Giulia Poerio consiglia di ascoltare il brano basato sull’Asmr sdraiati al sole, al fine di favorire sensazioni rilassanti.

E la stessa esperta ha commentato: «L’impatto che i suoni di tutti i giorni hanno sui nostri livelli di rilassamento e benessere è un tema che, soprattutto negli ultimi anni, riscuote nella ricerca un crescente interesse. Quindi è comprensibile come i suoni che comunemente associamo alle vacanze possano contribuire ad avvicinare le persone alle tanto desiderate sensazioni di riposo e relax, ancor prima che raggiungano le loro destinazioni di vacanza. Lavorare con Hilton a questa traccia musicale Asmr ha messo in luce le tecniche che potremmo utilizzare per favorire il trasporto mentale in vista della meritata pausa dalle vacanze, permettendoci di staccare la spina ancor prima di attivare in toto il mood vacanziero».

La traccia "Sounds of Stay" è disponibile al seguente link.