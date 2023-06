Joker Strike - Una slot online ad alto pagamento da Quickpin

Joker Strike è una slot creativa dello sviluppatore di giochi svedese Quickspin. Il gioco ha cinque rulli, tre righe e dieci linee di pagamento ed è ispirato ai classici banditi con un braccio solo. In questa slot online, Quickspin ha creato una funzione unica che offre la possibilità di vincere molto ad ogni giro vincente. Per chi vuole davvero fare il colpaccio, c'è anche una modalità high-roller, in cui è possibile acquistare funzioni bonus garantite a ogni giro.

Descrizione del gioco

Questo gioco è un omaggio alle slot classiche. Tutti i simboli sono stati presi dalle macchine da gioco tradizionali. Ci sono picche, quadri, fiori, un orologio e il simbolo del 7 fortunato. E, naturalmente, il Joker in persona. È difficile determinare esattamente cosa rappresenti lo sfondo del gioco. C'è un chiaro cielo stellato e la parte inferiore dello schermo sembra raffigurare un paesaggio urbano illuminato da lampioni. In ogni caso, il gioco presenta una grafica molto pulita e di buon gusto, e Quickspin è riuscita a dare a questa classica slot online un aspetto moderno.

Giochi bonus di Joker Strike

Joker Strike è una delle macchine da gioco più innovative di Quickspin, quindi le funzioni bonus sono piuttosto uniche. A differenza di molti altri giochi Quickspin, questa slot non fa affidamento su giri gratuiti, respin o simboli wild. Invece, Joker Strike si basa su una funzione bonus unica che ha anche dato il nome al gioco: la funzione Joker Strike. Si attiva ogni volta che si vince in un giro. Intorno al campo di gioco è presente una cornice con vari simboli di piccole dimensioni. C'è il simbolo del Jolly, della campana, dei diamanti, delle picche e del 7 fortunato. Si tratta esattamente degli stessi simboli presenti sui rulli. Quando si ottiene una combinazione vincente, tutti i simboli che la compongono si illuminano sul tabellone di gioco. Dopodiché, un segnalino gira in senso orario intorno al campo di gioco, un po' come una ruota della fortuna. Qualche secondo dopo, il cursore rallenta e si ferma su uno dei simboli della cornice. Bisogna incrociare le dita e sperare che si fermi su uno dei simboli illuminati. In questo caso, si ottiene un numero maggiore di simboli sul tabellone, il che ovviamente aumenta la combinazione vincente. Il numero di simboli extra ottenuti dipende da quanti simboli sono stati inclusi nella combinazione vincente fin dall'inizio.



Ecco come funziona:

Una combinazione vincente di 3 simboli - 6 simboli extra.

Una combinazione vincente di 4 simboli - 8 simboli extra.

Una combinazione vincente di 5 simboli - 10 simboli extra.

Caratteristica High-Roller

La funzione high-roller è uno dei punti forti di questa slot online. Almeno per coloro che puntano ad ottenere profitti maggiori. Accanto al pulsante "Spin", troverete il pulsante "Hi-Roller". Cliccando su di esso, avrete a disposizione tre diversi pacchetti di giri tra cui scegliere. Ogni pacchetto contiene cinque giri e presenta vantaggi specifici, motivo per cui il loro costo è diverso. Ecco i tre diversi pacchetti hi-roller:

5 giri con un jolly garantito che si muove in senso orario intorno al campo di gioco a ogni giro.

5 giri con un jolly garantito e due jolly sulla cornice di gioco esterna.

5 giri con un jolly garantito e due jolly sulla cornice di gioco esterna. Si ottengono anche due segnalini nel riquadro di gioco, che raddoppiano le possibilità di ottenere il Joker Strike.

Tutti i simboli valgono il doppio nella modalità high-roller.

Joker Strike RTP e Volatilità

Il gioco principale ha un RTP del 96,46%. Tuttavia, è possibile aumentare la percentuale di vincita optando per la modalità high-roller. A seconda del pacchetto acquistato, otterrete un RTP compreso tra il 97,89% e il 98,11%. Vale la pena notare che questa slot online ha anche una volatilità relativamente alta, quindi c'è una reale possibilità di vincere un premio magnifico, soprattutto se si attiva la modalità high-roller.