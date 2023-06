Il settore delle scommesse sportive online ancora in crescita nel 2023

Le scommesse sportive calcio continuano a correre sul binario del successo. Sembra che nulla possa fermare questo mercato che si fonda sulla passione unica e difficilmente paragonabile che gli italiani hanno per il calcio e per lo sport in generale. Facciamo il punto della situazione sulle scommesse sportive calcio in questo 2023 per capire cosa aspettarci nel futuro dall’universo del betting.

Le scommesse sportive in Italia stanno vivendo un 2023 da sogno

I siti scommesse sportive oggi sono fra i portali web più visitati in Italia. Del resto si sa, gli italiani sono un popolo di santi, poeti, navigatori e… allenatori e quindi per tutti gli appassionati di sport è quasi naturale giocare ogni giorno alle scommesse. Se fino a 30 anni fa era il totocalcio a farla da padrona ora sono le scommesse online a essere punto di riferimento per i tifosi ancora di più in un’annata così speciale come quella dello storico terzo scudetto del Napoli e della cavalcata Champions dell’Inter.

Le scommesse sportive online hanno confermato anche in questa prima parte di 2023 il trend degli ultimi anni. Stiamo parlando di un continuo aumento della forbice di fatturato fra le scommesse sportive pre match con quelle live e fra quelle online rispetto a quelle in agenzia. Un trend questo sulle scommesse sportive Italia che sembrerebbe destinato a proseguire fino a che, un giorno, spariranno completamente le sale fisiche per lasciare spazio solo al betting online in quello che è il futuro della digitalizzazione anche per altri settori.

Quali sono le nuove scommesse sportive online offerte dai bookmakers?

Le scommesse online nel corso di questi 25 anni dalla nascita del mercato legale hanno cambiato volto più volte ma sono sempre migliorate sia nell’offerta che nelle competitività delle quote oltre che nelle tecnologie presenti nei vari bookmakers. I siti più all'avanguardia che offrono le migliori scommesse sportive online sono diventati piattaforme a tutto tondo con tanto di sezioni news, statistiche e di streaming che aiutano l’utente a informarsi, a intrattenersi e a divertirsi nel modo più consapevole e sicuro possibile. Le scommesse sportive calcio andando più nello specifico sono quelle che hanno avuto una maggiore evoluzione.

I migliori siti di scommesse sportive negli ultimi anni, grazie al progresso tecnologico digitale, hanno implementato il loro palinsesto con numerose bet che fino a 10 anni fa erano praticamente impossibili da trovare sul web. Stiamo parlando delle scommesse online speciali come l’arbitro che guarda il VAR, le bet su assist, falli, contrasti e pali colpiti da un singolo giocatore e molto altri. I siti di scommesse sportive più moderni offrono anche molti altri servizi utili attraverso apposite app per smartphone così da rendere più emozionante e consapevole l'esperienza di gioco. Le scommesse ormai sono entrate a far parte del mondo dell'intrattenimento digitale e quindi allarga i suoi orizzonti oltre che sullo sport anche su eventi mondani e di tv come Grande Fratello, Festival di Sanremo, Eurovision o Oscar del Cinema fino alle elezioni politiche americane.

In conclusione possiamo dire che le scommesse sportive online negli anni hanno avuto il pregio di essere sempre all’avanguardia in ambito tecnologico oltre che ad ampliare la propria offerta per attrarre a sè nuove tipologie di clienti. Se questi sono i presupposti del 2023 delle scommesse sportive il futuro per questo comparto è più roseo che mai.