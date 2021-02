A ogni gioco il suo piatto: il casinò dei sapori

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 12:00

SLOT MACHINES: VIA ALLE TAPAS!

o sappiamo, in questo periodo non possiamo nemmeno pensare di avvicinarci a un casinò fisico. Verissimo, una possibilità assai remota per chissà ancora quanto tempo. Ma non tutto è perduto: non ci resta che da provare un casino online . Questa modalità potrebbe avere assai più vantaggi di quelli che saremmo portati a pensare in prima battuta: non solo ci permette di giocare comodamente da casa a tutti i giochi che preferiamo, slot machine incluse, ma ci darebbe anche il vantaggio di poter organizzare delle serate a tema, con delle portate che siano bene abbinate a ogni gioco da noi amato.Ricordiamo, inoltre, che se siete appassionati di esperienze realmente immersive, il casinò live è quello che fa per voi, perché dei veri croupier si occuperanno del vostro divertimento ripresi da multicamere ad alta risoluzione. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma veniamo alla cucina.Pronti per capire quali ricette abbinare a ogni gioco? Via!Se amate il poker, poche storie: il rischio è il vostro mestiere. Vi piace l'adrenalina, vi piace mettervi in gioco e non siete mai quelli che si tirano indietro. Almeno, mai per primi. Per questa ragione vogliamo abbinare a questo gioco un piatto che del rischio (ma anche della precisione, ovviamente) fa il suo mestiere, che ci fa rimanere col fiato sospeso fino a quando non è uscito dal forno con la forma che deve avere, che ci obbliga ai nervi saldi per non aprire lo sportello anzitempo: parliamo del soufflè . Un piatto perfetto per allenare i nostri nervi prima di un incontro importante, un piatto che potrebbe liberare le nostre qualità migliori per affrontare la partita con la migliore delle poker face dipinte in volto.Il sufflè è decisamente un piatto per pokeristi....la pizza! D'accordo, non saremo originali, ma non serve. La roulette è un gioco che ben si adatta a tutti, perché non servono grandi tecniche e non necessita di ampio studio. Proprio come una pizza: semplice e buona, un piatto per tutte le occasioni.Ovviamente, gli ingredienti sulla superficie potrebbero variare a seconda del giocatore che la mangerà: siamo portati al rischio? Allora dovremmo forse esagerare con l'olio piccante e quelle fette di salamini (o di nduja!). Siamo più cauti: una semplice margherità farà al caso nostro. Anzi: al gioco nostro.Tante, colorate, giocose, divertenti: sono le slot machines, ma non solo. Sono anche le, il piatto spagnolo giocoso per eccellenza, quelle che ci permettono di sperimentare accostamenti sempre nuovi, alcuni riusciti, altri che forse lasceranno il tempo che trovano.Proprio come i titoli delle slot: avete presente quelle novità che sembrano sempre avere le carte giuste per allettarci, mentre poi scopriamo che Gonzo's Quest è sempre la nostra macchina favorita? Ebbene, il polpo alla gallega potrebbe essere la Gonzo's Quest delle tapas!Ora non ci resta che augurarvi dei buoni abbinamenti tra gioco e piatti, un gran divertimento e, ovviamente...un buon appetito!