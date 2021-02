A ogni serata il suo piatto: i migliori abbinamenti alle nostre passioni

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 21:06

UNA PARTITA CON GLI AMICI: LARGO AL PEPERONCINO

IL CLUB DEL LIBRO: CUCINA DI CASA, GIUSTO UN PO' PIÙ RICERCATA

ORGANIZZAZIONE DELLE VACANZE? LARGO AI PIATTI DEL LUOGO!

e abbiamo intenzione di organnizzare una serata con un taglio preciso, ecco che l'abbinamento col cibo che intenderemo offrire ai nostri ospiti non potrà passare in secondo piano. Certo, non parliamo di serate a tema, perché a quel punto sarebbe troppo semplice: sono capaci tutti di offrire nachos e tapas a una serata messicana, giusto? Giusto. Ma, qualora dovessimo guardare una partita con gli amici e dedicarci alla passione per le scommesse calcio che ci accomuna, cosa cucinare? E se invitassimo le amiche per una discussione sull'ultimo libro letto? Ecco qua: potremmo essere vaghi e non soffermarci troppo sui dettagli della cena, ma faremmo di certo un figurone se, invece che cucinare qualcosa di pescato a caso dal nostro frigorifero, o acquistare del cibo cinese da asporto, potessimo essere capaci di riflettere sull'occasione e offrire qualcosa che sia a tema con i colori della nostra serata.Pronti a scoprirne di più?Una serata con il nostro gruppo di amici, guardando la nostra squadra del cuore, non potrebbe prescindere da piatti ricchi di gusto e speziati il giusto: certo, il pepe del match potrebbe già ravvivare l'atmosfera, ma perché possiamo dirci "a tema" meglio sarebbe sottolinearlo con pietanze ben ponderate. Niente di troppo elaborato, perché mangiare mentre si urla al nostro giocatore d'attacco di non compiere un determinato passaggio potrebbe non essere la più semplice tra le azioni. Largo dunque a tortillas e salsa guacamole, tapas spagnole poco elaborate e birra a fiumi (ma perché non una sangria?).Un gruppo di amiche ci raggiunge a casa per discutere dellì'ultimo titolo? Bene, ecco l'occasione ideale per sfoderare un po' di fantasia, con una rielaborazione di ricette tradizionali in salsa snob. No, non troppo snob, ma un filo di ricerca potrebbe ben aiutarci a fare colpo: pensiamo a una ricetta classica, come quella delle lasagne, ma servità a monoporzioni, per esempio. Oppure testiamo una variante vegetariana , così da venire incontro ai gusti della maggior parte degli ospiti.Se il nostro gruppo di amici si appresta a riunirsi a casa nostra per una discussione sulla prossima meta di villeggiatura, ecco che potremo sostenere la causa della nostra proposta "aggiustandola" con: niente come il palato potrebbe farli propendere per la scelta della nostra destinazione, perché le papille gustative hanno un potere davvero immenso. Moussaka greca, paella spagnola, blinis russi: quale la nostra destinazione prediletta? Una rapida scorsa ai piatti tipici della cucina del luogo e porteremo a casa il risultato: la vacanza dei nostri sogni assieme ai nostri amici di una vita.Certo, tanti piatti ancora potrebbero nascere da varie serate, basterà lasciare aperta la finestra della fantasia e aver voglia di sperimentare al massimo!