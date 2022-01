AAA Milano - Comune cerca investitori per hotel di lusso in piazza Duomo

La richesta è davvero insolita, ma in tempi di Covid può davvero succedere in tutto. Il Comune di Milano cerca un investitore per realizzare un hotel di lusso a pochi metri dal Museo del Novecento e con vista sulle guglie del Duomo di Milano. La giunta di Sala vorrebbe trasformare parte del palazzo centrale di sua proprietà di via Dogana (con fronte su piazza Duomo) e sta cercando investitori. Il palazzo ad oggi è parzialmente occupato dalla libreria Mondadori ma l'Amministrazione, con un avviso di manifestazione d’interesse aperto fino al prossimo 25 febbraio, vuole puntare alla riqualificazione degli oltre 7.200 metri quadri tra il piano terra e il quinto. Si parla di un canone annuo inferiore a 500 euro al metro quadro per l'hotel di lusso con una concessione di 18 anni. Per la parte ristorante il canone è di 1850 euro il metro e di 2.899,81 euro per gli spazi commerciali.

piazza Duomo, palazzo del Comune di MIlano

Il Comune vorrebbe realizzare un albergo e altri negozi, come deliberato dalla Giunta lo scorso 30 luglio che aveva dato avvio al trasloco della Mondadori in altri spazi dello stesso palazzo che avverrà nel corso di quest'anno. Nel palazzo, tutelato dalla Sovrintendenza, il Comune di Milano punta a valutare anche proposte per "eventuali destinazioni alternative ma sempre rispettose dell’ambito storico monumentale”, come si legge nell’avviso pubblico. Come ha spiegato l'assessore al Bilancio e al patrimonio del Comune di Milano,, «lo scopo dell'Amministrazione è di valorizzare il palazzo dal punto di vista della redditività e insieme garantire un mix di funzioni adatte per il contesto di piazza Duomo. La destinazione ricettiva con servizi di alto livello permette un giusto bilanciamento fra le esigenze di chi investe, il rispetto del contesto monumentale e l’utilità pubblica».