Alessandro Borghese ambasciatore della cucina italiana a Dubai

Lo chef Alessandro Borghese ha tinto Dubai (Emirati Arabi) di tricolore, raccontandosi e presentando i sapori della cucina italiana durante un’esclusiva cena al The Habtoor Palace Ballroom, lo scorso sabato 12 febbraio, per rappresentare l’Italia durante la rassegna The Taste of in occasione di Expo 2022.

Lo chef Alessandro Borghese a Dubai

Alessandro Borghese si racconta a Dubai

Nel ruolo di promotore della cucina italiana nel mondo e autore di libri di successo, chef Borghese, patron del ristorante milanese AB - Il lusso della semplicità, ha raccontato agli ospiti di The Taste of Italy (serata dedicata all’Italia) la sua carriera, la sua filosofia di cucina e l’amore per il patrimonio enogastronomico del Belpaese. Ingredienti che uniti alla sua raffinata semplicità e alla sua istrionica creatività hanno conquistato la platea di Dubai.

L’omaggio dei colleghi a Borghese

Gli chef locali inoltre hanno voluto omaggiare Alessandro Borghese preparando per l’evento i suoi piatti iconici. Infatti, i fortunati commensali durante la cena hanno assaporato tre portate ispirate al libro Cacio & Pepe – La mia vita in 50 ricette, dove chef Borghese mixa le ricette di gustosi piatti a curiosi aneddoti della sua vita.

Alessandro Borghese, terzo da sinistra a Dubai per Expo 2022