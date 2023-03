Arredo cucina: quali gli stili più in voga

Arredare la cucina è sempre un'attività entusiasmante, soprattutto per chi è appassionato di cibo, ama trascorrere ore e ore ai fornelli per deliziare la propria famiglia e i propri ospiti.

In tutti questi casi, la cucina diventa davvero il cuore della casa, quello in cui si trascorre più tempo e ci si muove maggiormente.

Una persona che ama mangiare e cucinare vuole progettare la propria cucina con cura, renderla funzionale, con tutti gli utensili necessari per avvicinarsi il più possibile a preparazioni esperte e professionali. Vuole avere spazio per i ricettari, per poggiare i piatti che sforna e per avere tutto a portata di mano e ben organizzato. Desidera anche scegliere il proprio stile, quello che lo mette più a suo agio e concilia l'ispirazione. Progettare una bella cucina, infatti, è anche una questione di stile e di gusto; la cucina non deve rispondere solo a regole dettate dalla funzionalità, ma anche dall'estetista e dell'armonia con lo stile della casa e del resto dell'arredo.

Col tempo la cucina si è evoluta e oggi si possono trovare davvero molti modelli. Esistono cucine classiche bianche, legno, ma anche moderne, colorate, importanti e sofisticate e più rustiche.

Cucina classica

La cucina classica è, come indica il nome, sempre di moda, anche in un momento in cui lo stile moderno e industriale sembra prendere piede.

In realtà non esiste una vera e propria tendenza del momento, poiché molto dipende dalla struttura dell'immobile e da come è disposta la cucina. In una casa d'epoca, caratterizzata da arredi classici, parquet, velluti e tendaggi importanti la cucina classica è senza dubbio la scelta più adatta. Di solito si distingue per le sue tonalità sobrie, lievi intarsi, il legno naturale e i pensili con vetrinetta in stile inglese.

Cucine moderne

La cucina moderna è senza dubbio quella che si impone più di altre. La ragione è semplice, il suo stile pulito, minimalista, essenziale, dalle tinte unite e sobrie, completamente prive di decorazioni, la rendono perfetta per ogni stile di casa.

La cucina moderna si abbina con tutto, anche e soprattutto in un open space, in cui area living e zona cottura dialogano armoniosamente senza perdere la loro identità.

C'è poco da osare in una cucina moderna, quasi rigorosa, molto adulta e perfettamente organizzata. Muoversi al suo interno è facile, perché non ci sono distrazioni, ogni cosa è al suo posto e trova il giusto spazio.

Cucina contemporanea

Cucina contemporanea sembra quasi sinonimo di moderna, ma non lo è. In quella contemporanea c'è un animo estroso e creativo, trovano spazio colori e tonalità vivaci, mix di materiali, design, pietra, legno, granito. Questo tipo di cucina è propria di chi vuole attirare l'attenzione su questo spazio, sempre all'interno di un open space.

Senza dubbio è necessario avere una certa esperienza con questo stile, non si può improvvisare, né mettere tutto insieme alla rinfusa; ogni singolo mobile, pensile, mensola deve dialogare col resto dell'ambiente pur mantenendo la sua caratteristica particolare.