Calendario Fashion&Food 2021, un invito a essere uniti e solidali

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 19:12

Gabriella Fabbrocini con Roberto Parrella, Giuseppe Castaldo e Ivan Gentile - Dicembre - Foto Salvio Parisi

Mariano Gallo - Febbraio - Foto Savio Parisi

Roberta Maione - Aprile - Foto Savio Parisi

Alessandra Esposito e Giovanni Ippolito - Ottobre - Foto Salvio Parisi

et us all unite”, questo il tema delideato e diretto daUn progetto corale che vede uniti tanti pe non solo, e altrettante a. Il risultato è un mosaico di volti, di storie e di prodotti, di sensazioni ed eccellenze partenopee e campane.ritratti in abiti di alta moda e sartoria sonoin Eles Couture,in Cilento 1780,in Rubinacci,in Isaia,in Attolini ein Rick Owens.?Fanno da controcanto sei ensemble inedite che vedono insieme tanti protagonisti del mondo culturale, artistico e sociale di Napoli ritratti nelle vesti di. Con loro sette associazioni no profit che il Calendario Fashion&Food vuole raccontare e sostenere sia attraverso le donazioni dirette di alcuni partner sia attraverso liberi contributi di chi riceve il lunario.Ecco allora il performer Mariano Gallo, in arte Priscilla, per l’associazione I Ken onlus in gessato Sartoria Caracciolo; il soprano Roberta Maione, volontaria Unitalsi, in Livio De Simone; la giovanissima attrice Ludovica Nasti per Sostenitori Ospedale Santobono, il breakdancer Walter Fortes in Urban Jungle e Lola Bello, modella e attrice, in body Segreti Concept per Tam Tam Basket e Temporary Roots - Action Women;de La Bottega dei Semplici Pensieri.Infine unain prima fila per l’emergenza Covid-19, capitanata da Gabriella Fabbrocini, medico e docente universitario, in soirèe Camomilla, con Roberto Parrella, Giuseppe Castaldo e Ivan Gentile, tutti in smoking.Per informazioni: www.salvioparisi.com