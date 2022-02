Carnevale a Venezia: boom di presenze

L'emergenza antiCovid allenta le sue maglie e a Venezia tornano le maschere di carnevale. Le calli e i campi in laguna in questi giorni si sono riempiti di turisti e persone in maschera, registrando un vero e proprio boom di partecipazioni nel primo week end di festa con più di 100.000 persone segnalate. Il tutto, nonostante la programmazione di eventi ridotta per evitare i rischi della pandemia. In programma nei prossimi giorni maschere, costumi, sfilate e balli fino alla Quaresima. Venezia si rituffa quindi nelle sue suggestive atmosfere barocche e nel mondo di Casanova.

Tornano le maschere a Venezia per il Carnevale