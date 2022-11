Casinò e cibo: un rapporto più stretto di quanto si immagini

Il cibo in Italia, e per gli italiani, riveste un ruolo sempre importante. Le tecnologie cambiano, le mode passano ma l’amore per il gusto no. Quello no. Neppure se si sta giocando al casino e si sta tentando la fortuna.

Ma qual è il rapporto tra cibo e casinò? Un rapporto sempre più stretto.

Nei casinò non si gioca solo. A dimostrarlo è Las Vegas

Il casinò può essere anche un luogo dove si mangia e dove si è disposti a spendere anche tanti soldi. Tanto è vero che lo Wicked Spoon al Cosmopolitan a Las Vegas nel 2010 fu una vera e propria rivoluzione: da lì anche altri casinò hanno provveduto a offrire anche buon cibo per contrastare l’ascesa dei casinò on line, sempre crescenti e sempre più comodi.

Ad esempio, c’è lo Studio B Buffet dello M Resort che fa dei veri e propri taglieri da far venire l’acquolina in bocca. Il Caesars Palace ha oltre 600 posti con centinaia di piatti diversi: c’è davvero letteralmente l’imbarazzo della scelta.

Modernità e tradizione, invece, all’Aria Resort & Casino dove sono presenti diversi stili gastronomici e perfino la cucina indiana.

In Italia cosa succede?

Forse anche per contrastare i migliori casinò italiani online, anche i casinò più importanti d’Italia si stanno attrezzando per abbinare il cibo al gioco. Ad esempio, nel casinò di Sanremo, uno dei più famosi in Italia, c’è un vero e proprio angolo bistrot in cui è possibile degustare cibo italiano in modalità take away. Se, poi, ci cerca un ristorante vero e proprio si può provare al Biribissi, che ha uno stile un po’ vintage. Oppure, se si vuole avere una vista panoramica, il luogo ideale è il Roof Garden. Non è certamente un caso che si trovi nella parte più alta della struttura.

Un altro esempio è il casinò di Venezia. Qui c’è il Wagner Restaurant, situato nella casa del musicista Wagner e al cui interno ci sono tre sale. Oltre agli affreschi, è possibile gustare piatti di origine veneziana. Nell’altro ristorante, il Marco Polo, si può anche prendere la pizza e non per forza qualcosa di raffinato.

Cosa è cambiato nel corso degli anni

Il rapporto tra il cibo e il mondo dei casinò sta cambiando di anno in anno. Complice anche la pandemia, si è capito che bisogna diversificare l’offerta. Quindi, partendo proprio dalla qualità del cibo che è eccellente, ad esempio. Per poi aggiungere anche il panorama, come succede al casinò di Sanremo dove, tra una chiacchiera e l’altra, tra una puntata e l’altra, si può godere di una bellissima vista.

Del resto, l’esperienza del casinò ‘fisico’ deve essere vista a tutto tondo e non soltanto come mera location di gioco. Altrimenti i casinò on line avranno vita facile nel ‘rubare’ clienti. Ma sicuramente le evoluzioni non finiranno qui e nei prossimi anni potrebbero esserci ancora altre novità. Il cibo, si sa, è un qualcosa che cambia continuamente ma restando comunque ‘sacro’.