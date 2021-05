Cibo e giochi al casinò: un connubio realizzabile

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 06:00

i più potrebbe sembrare fuori luogo accostare l’argomento inerente il cibo a quello del, magari con quello che tutti conosciamo all’interno dei casinò. Abbiamo tutti ben impresse le immagini di queste grandi sale colorate da schermi e tavoli pronti ad accogliere appassionati che tentano la fortuna in attesa del momento sognato, quello della vincita. Eppure molte strutture mettono a disposizione dei clienti anche locali riservati per i banchetti: basti pensare ai quegli hotel al cui interno è presente un’enorme sala da gioco. Sarà facile per i giocatori spostarsi dal ristorante direttamente davanti a tavolo da gioco o alle più famose slot machine.In tante occasioni avere queste sale dedicate al gioco rappresenta anche una grande opportunità per le diverse strutture di presentare novità o grandi classici dele dare la possibilità ai clienti di unire la passione ludica con la possibilità di trovare prodotti unici per il palato. Spesso sono organizzati momenti culinari con chef che hanno la possibilità mettere a disposizione creazioni o piatti unici e particolari nel loro genere. O ancora si avrà la possibilità di degustare cibo e bere qualcosa anche mentre si è ‘impegnati’ a tentare la fortuna, sfidando la carta vincente e puntando tutto su un numero che conserviamo gelosamente e che portiamo gelosamente con noi da tanti anni.C’è anche da aggiungere a tutto quello detto fin ad ora che la tecnologia, facendo notevoli progressi, dà la possibilità di giocare comodamente seduti dal divano di casa grazie ai siti on line su cui iscriversi e tentare la fortuna come si fosse realmente nei casinò più grandi e famosi. Questi casinò online offrono davvero diverse possibilità di gioco, dal blackjack al poker, dalle slot machine ad altri numerosi giochi presenti su schermi colorati e di effetto: moderne ed accattivanti schede audio e video rendono ancora più avvincente la voglia di scommettere aspettando la vincita tanto attesa. Insomma i tempi moderni si sposano perfettamente con il gioco e trasformano alcune abitudini degli appassionati che con pochi click possono trascorrere del tempo e sfidare la sorte e perché no anche gli amici.Quello che i tempi moderni invece conservano in maniera intatta è la cucina , specialmente nel nostro Paese una vera e propria istituzione. La cucina passione, è arte, è sinonimo di attaccamento ai vari territorio in cui diverse specialità tracciano storia e tradizione. Ma come abbiamo visto la cucina è anche modo per stare insieme, magari giocando come abbiamo visto in precedenza e dando vita a sfide appassionati a ritmo di puntate, scommesse, fish reali o virtuali e relative vincite. Va anche ricordato però che, che si giochi dal vivo, da internet o mangiando qualcosa di buono, bisogna sempre approcciarsi al gioco in maniera responsabile. Allora cosa aspettate? Provate anche voi il gusto di mangiare un piatto di grande qualità mentre si gioca, potrebbe essere il vostro portafortuna!