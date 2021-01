Cibo e gioco: un’accoppiata che può essere vincente

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 20:52

i siete mai chiesti se sono compatibili due argomenti apparentemente lontani come la cucina ed il gioco? Avete pensato che il casino si può mescolare senza problemi di sorta con esperti di cucina che magari preparano piatti di un certo livello? In fondo la passione che impieghiamo sul panno verde è la stessa che mettiamo nel preparare un piatto tipico, originale o anche la passione di quando ci si mette seduti a tavola. Non è difficile trovare grandi ristoranti all’interno di Casino , magari dentro stanze eleganti con portate di assoluta qualità. Questo non ci impedisce di sottolineare come l’evoluzione del gioco sia sfociata nel tecnologico, con siti specializzati di alta qualità che ci permettono di giocare e puntare tranquillamente seduti comodamente sul divano: e magari unirci una portata di cibo fatto da noi.

I grandi chef scelgono i migliori Casinò

Non è inusuale infatti vedere scene di giocatori alle prese con carte, panni verdi e slot e allo stesso momento degustare piatti curati, ricercati e presentati nel modo migliore. E’ cosa risaputa che molti grandi chef e big della ristorazione fanno lunghe file per aggiudicarsi un posto nei migliori casinò di tutto il mondo. I giocatori vanno presi per la gola, il momento di sedersi attorno ad un tavolo per mangiare in una pausa può essere trasformato in un momento sensoriale ed unico nel suo genere. E qui, allo stesso modo del gioco, vale la regola della grande qualità, dell’attenzione ai gusti delle persone, ai piatti tipici, di stagione e la cura dei dettagli.

Anche se si gioca on line da casa non perdere l’occasione di cucinare

La questione del cibo durante il gioco è una cosa davvero curata nei minimi particolari ma se il gioco è on line allo stesso modo ci si può organizzare. Si pensi al momento storico che si sta vivendo; la pandemia ci costringe a stare la maggior parte del nostro tempo in casa, dove possiamo appassionarci a sfide e scommesse on line magari accompagnate da una cena particolare, presa anche in un ristorante in modalità di asporto. Non vi sembra di essere all’interno di uno dei grandi Casinò presenti in tutto il mondo? In attesa di poter tornare fisicamente a giocare nei luoghi preposti la soluzione ‘fatta in casa’ sembra ben conciliare l’aspetto culinario e quello prettamente ludico.

La nuova idea del Casinò per il cibo

Interessante è anche una moda che si sta facendo largo e che prende in esame i due temi trattati fin ora: il casinò per il cibo, facendo scommettere tutti i giocatori proprio sul cibo. L’ingresso è totalmente gratuito e include un hamburger, un drink e le proprie patatine fritte per le scommesse, insomma i gettoni sono davvero patatine fritte o chips. I giocatori possono usare i loro guadagni per comprare cibo, compresi i latticini, le salsicce e persino bistecche. Se perdono tutte le loro patatine, ovviamente, possono sempre comprare di più quanto vogliono per le scommesse. Una cosa davvero particolare che fa sorridere ma che fa ben comprendere come cibo e gioco possano andare di passi passo. Sei curioso? Prova!