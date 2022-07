Colazione estiva: idee e consigli per iniziare al meglio la giornata

Si dice che la colazione sia il pasto più importante, gli esperti consigliano una colazione abbondante e ricca di nutrienti per far sì che si faccia riserva dell’energia necessaria per affrontare la giornata. Una tavola bene apparecchiata al mattino colma di ottimo cibo, un buon caffè e magari un bicchierone di succo di arancia appena spremuta non solo favorisce il benessere dell’organismo ma è anche un toccasana per l’umore. D’altronde non è un mistero che il cibo con i suoi colori (lo stesso discorso vale per la tonalità di piatti, bicchieri, ecc.) eserciti un’influenza su nostro stato d’animo e sul nostro senso di sazietà.

Cosa mettere sulla tavola per una perfetta colazione estiva? Non esiste una risposta giusta o sbagliata, le alternative valide e salutari a cui fare riferimento sono davvero tantissime e la scelta dipende dai gusti personali. L’importante è preferire sempre prodotti che siano garanzia di bontà e qualità; in Italia ci sono eccellenze come Parmalat che hanno nel loro catalogo prodotti per la colazione che hanno scritto la storia degli italiani a tavola, dal latte al succo di frutta e agli yogurt.

Ecco alcuni pratici consigli e idee per rendere unica la colazione.

Colazione dolce estiva

L’estate è forse il periodo dell’anno in cui ci si coccola di più e ci si ritaglia più tempo per sé stessi, complici le ferie dal lavoro e le giornate più lunghe. Allora perché non dedicare del tempo alla preparazione di una colazione colorful come la breakfast bowl? È la tendenza del momento ed è impossibile non essersi imbattuti in scatti social di bowl coloratissime e ricche di ingredienti.

Con breakfast bowl si fa riferimento ad una capiente ciotola da colazione riempita con: una base liquida (generalmente latte o yogurt), cereali a scelta (meglio se integrali e a basso livello glicemico, come i fiocchi d’avena) e frutta secca e frutta fresca di stagione, in abbondanza. Un’idea estiva dal sapore fresco e gustoso che trasformerà la mattinata in un’occasione di relax e sperimentazione.

Colazione salata estiva

I sostenitori della colazione salata, durante l’alta stagione, possono sbizzarrirsi con ricette rinfrescanti di ogni tipo: una buona fetta di pane tostato con salmone fresco e fettine di cetriolo, ad esempio, oppure pancake farciti con fesa di tacchino e formaggio spalmabile.

Da non dimenticare l’alimento immancabile in tavola in ogni periodo dell’anno e che si presta a protagonista di mille ricette, l’uovo. Le differenti cotture dell’uovo renderanno di volta in volta la colazione salata una piacevole scoperta.

Alcuni colori da portare in tavola per colazione

Per iniziare bene la giornata non c’è niente di meglio che scegliere una colazione che abbia colori che giovino al nostro stato d’animo. Se si ha bisogno di una buona dose di ottimismo il colore arancione fa al nostro caso, lo ritroviamo in biscotti o crostate al gusto di albicocca, croissant con confettura aranciata e succo d’arancia.

Se ci si vuole rilassare il colore blu è perfetto, in questo caso bisogna munirsi di marmellata di mirtilli o biscotti al ribes. Tè verde, fichi, mele verdi sono un antistress sano e naturale, mentre il colore del latte e dello yogurt naturale è simbolo di rinascita.