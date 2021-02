Come il Covid19 ha impattato sul gioco d'azzardo online

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 20:39

I

Le piattaforme del settore online: un settore in rapida espannsione

l periodo che stiamo vivendo ci obbliga a passare tra le mura di casa la maggior parte del nostro tempo libero. Spesso anche quello "non libero", nel senso che probabilmente ci siamo trovati nelle condizioni di testare il cosiddetto, il lavoro da casa.Ma questo fattore ha cambiato qualcosa per i comparti che si occupavano del comparto "intrattenimento"? Parliamo, più nello specifico, dell'e, ancor più nello specifico di casinò online, quelli che offrono bonus senza deposito in grado, già prima della pandemia, di attrarre schiere di appassionati giocatori da ogni zona dello stivale. Come possiamo immaginare, il primo trimestre del 2020 ha fatto segnare numeri record per questa industria: nelle prossime righe cercheremo di scoprirne qualcosa di più, parlando anche, più in generale, di queste strutture e delle loro piattaforme. Qualche accenno di sicurezza, infine, potrebbe non guastare mai.Forse vi siete resi conto che, nel corso degli ultimi mesi, tanti nuovi operatori hanno fatto il loro ingresso nel mercato che vende partite di poker all'ultimo respiro, giri di roulette da perderci la testa e leve di slot a non finire. Parliamo dei casinò online, un settore che ha fatto registrare un aumento davvero notevole. Pensate che, nel marzo 2019, i ricavi dell'intero settore sono stati di 72,6 milioni di euro, mentre a marzo 2020 toccano l'esorbitante cifra di 94 milioni di euro. Insomma, un incremento degno di nota. Ma per quale ragione?No, non si tratta solo di nuovi utenti, ma di clienti che, una volta chiuse le ricevitorie e i bar sotto casa che disponevano di giochi VLT, ecco che hanno dovuto trovare dei sostituti online che potessero far loro passare qualche ora di divertimento e di spensieratezza. La domanda sul futuro, comunque, è la seguente: una volta che questi utenti riversati dal gioco fisico a quello online avranno di nuovo la possibilità di giocare nelle loro ricevitorie e nei loro bar di fiducia, tornaranno a farlo oppure si dedicheranno solo all'online?È la scommessa che hanno deciso di giocare tanti nuovi operatori, recensiti con serietà e in modo dettagliato su siti specializzati come NuoviCasino.it : in mezzo a una vera e propria jungla di vecchie e nuove proposte, potremmo infatti aver bisogno di una guida, qualcuno che analizzi per noi offerte e bonus.Anche la sicurezza non sarebbe da trascurare: abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi solo i casinò online sicuri, quelli che dispongono, tra le altre cose, di una valida licenza ADM, rilasciata dall'Agenzia Dogane e Monopoli.Insomma, c'è davvero poco da aggiungere: queste piattaforme di casinò online hanno davvero fatto faville, nel corso del 2020, soppiantando il gaming tradizionale . Il 2021 sembrerebbe inserirsi nel solco dell'anno precedente, a causa di una pandemia che procede a ondate, lasciando le attività aperte a singhiozzo. Mentre le piattaforme online sono sempre pronte ad aspettarci, per il resto avremo ancora bisogno di tempo.