Come scegliere il miglior casinò online

I vari bonus per gli utenti

Ogni piattaforma ha una serie di bonus che incentivano l'iscrizione dell'utente. Il più conosciuto è il bonus di benvenuto, ovvero una somma "regalata" dal portale che concede al soggetto di giocare gratuitamente, rigiocare per un certo numero di volte l'importo vinto e ritirare denaro vero. L'importo del bonus di benvenuto è soggettivo, diverso a seconda del sito preso in considerazione. Ci sono poi bonus extra che coinvolgono gli utenti già iscritti come scontistiche, gettoni supplementari e quant'altro. Il loro scopo è fidelizzare chi è già registrato e non può più usufruire del Welcome Bonus. Il fatto che alcune piattaforme abbiano tanti bonus e altre meno potrebbe spingere un giocatore a scegliere quella con più promozioni; in realtà, il consiglio è di visionare il funzionamento e capire se davvero convenga o si tratta di promozioni periodiche e poco interessanti. Alle volte i bonus extra funzionano solo per giocare a determinati titoli del casinò, scelta poco performante nel caso di slot machine con un basso indice di RTP (letteralmente Return To Player ovvero la percentuale di denaro che ritorna al giocatore).

La sicurezza dei casinò online

Uno dei primi requisiti che prova la buona fede di un casinò online è la presenza di una o più licenze. Questa autorizzazione è una dimostrazione concreta che la piattaforma utilizza sistemi di sicurezza che tutelano i dati privati degli iscritti, oltre a utilizzare slot machine e giochi non truccati. In Italia la licenza è la AAMS ma è possibile reperire casinò online senza AAMS. Ciò non significa che siano illegali ma che semplicemente hanno deciso di non richiedere le autorizzazioni per operare in Italia (molto spesso trattasi di iter lunghi e complessi) ma preferiscono munirsi delle autorizzazioni estere. Il motivo è semplice: preferiscono adottare una tassazione più bassa che spesso si traduce in migliori vincite per gli utenti perciò vale la pena provare.

Fidarsi dei siti

Esistono piattaforme che consigliano i vari siti, mediante recensioni degli iscritti o sulla base di alcuni punteggi relativi alle caratteristiche basilari come il funzionamento del sito, presenza di un'app, quantità dei bonus, ecc. Se sei alla ricerca di casinò diverse con licenza estera, scopri casinononaams.co, un metodo ottimale per capire quali siano i casinò affidabili e con tutte le protezioni richieste in questo settore. Alcuni di questi accettano anche criptovalute, la moneta del futuro che ha permesso a milioni di persone di arricchirsi. Lo scopo di questi siti è fornire una visione completa della lista di operatori esistenti, valutando fattori oggettivi e riassumendo il tutto in pochi punti chiave. Potrai quindi leggere le varie recensioni, scegliere la piattaforma che più si addice a ciò che cerchi e cominciare il divertimento.