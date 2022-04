Cosa mangiare al lavoro: consigli e suggerimenti

Negli ultimi tempi, l’attenzione al benessere è diventata una tematica ricorrente nella quotidianità. Sempre più persone, infatti, sono alla costante ricerca di un regime alimentare adeguato, per mettere giù peso e per stare bene con se stesse. Proprio per questo, ormai si presta sempre più attenzione a ciò che si mangia non solo a tavola ma anche durante la pausa pranzo a lavoro, facendo ricorso a soluzioni come i buoni pasto messi a disposizione dai datori di lavoro, che permettono di scegliere tra diverse alternative ed avere una dieta varia ed equilibrata. Lo scopo, in parole povere, è quello di assicurare ai dipendenti la possibilità di mangiare in modo sano anche durante i giorni di lavoro.

L’importanza della pausa pranzo

Molte persone credono erroneamente che mangiare il classico panino al volo mentre si lavora sia la soluzione più proficua per ridurre i tempi ed aumentare la produttività. Tuttavia, non è così: dopo diverse ore impegnative, tutti hanno bisogno di staccare la spina e dare la carica giusta al corpo, e di conseguenza anche alla mente. Per fare ciò, bisogna prendersi un momento per consumare un buon pasto. È fondamentale, inoltre, uscire dall’ufficio almeno per consumare il pranzo in tranquillità: se non è disponibile una mensa aziendale, è preferibile recarsi in un’apposita area food o perché no, al parco se il clima lo permette.

La primavera in ufficio

Ovviamente, non è solo il momento della pausa pranzo ad essere importante, ma anche ciò che si mangia. Bisogna rispettare la stagionalità, prediligendo ingredienti freschi e genuini. Alcuni strumenti di welfare, come i buoni pasto Ticket Restaurant di Edenred permettono di godere di un’ampia scelta tra i banchi ortofrutta dei diversi supermercati, ma anche di acquistare direttamente dai produttori agricoli o agriturismi.

Tra gli ingredienti protagonisti di questa stagione vi sono i piselli, i carciofi, gli asparagi, gli agretti, le patate novelle e le zucchine. Tutte queste verdure fresche, profumate e dai colori vividi e brillanti, si prestano alla realizzazione di ricette leggere, facili, veloci e creative, che permettono di sfamarsi senza appesantirsi. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza quando si parla di cibo sui luoghi di lavoro. Il motivo è piuttosto semplice ed intuitivo. Mangiare pesante, infatti, durante le ore di lavoro, potrebbe essere controproducente. Questo perché mangiare tanto determina un fisiologico calo delle prestazioni di lavoro. Pertanto, è fondamentale saper scegliere bene i pasti e rispettare le stagioni. Ad esempio durante i mesi invernali è possibile mangiare più pesante rispetto ai mesi estivi o primaverili.

Ricette da mangiare fredde

Tra le ricette più facili e veloci da preparare, da consumare poi fredde il giorno dopo, senza dubbio vi sono le polpette. È possibile realizzarle con diversi ingredienti, come ad esempio i carciofi o le carote. Basta prendere gli ortaggi, aggiungere del pane raffermo, un uovo, pangrattato, sale, olio e qualche erba aromatica, poi frullare tutto ed infornare o cuocere in padella. Allo stesso modo, si possono preparare anche degli ottimi burger, da consumare da soli oppure come farcitura di un panino, con qualche foglia di insalata fresca e succosi pomodori. Un’altra idea molto sfiziosa sono i muffin o gli sformati di verdura, da realizzare con un’apposita teglia o dei pirottini. In questo modo è possibile consumare un pasto leggero e sfizioso anche se si ha a disposizione poco tempo, ad esempio durante una pausa di lavoro.

Alcune idee per mangiare bene durante la pausa pranzo

Come anticipato, mangiare bene anche mentre si è al lavoro è di fondamentale importanza. Generalmente molte persone, costrette dai tempi quasi sempre striminziti, sono costrette a ripiegare su scelte poco appetibili come ad esempio il classico panino o crackers vari. Tuttavia, per ovviare a tutto ciò, è possibile organizzarsi ed optare per cibi molto più nutrienti e gustosi. Ad esempio una pietanza molto apprezzata è il cous cous. È possibile prepararlo in pochi minuti e può essere condito a piacere: con verdure varie, carne, pesce ecc. Un’alternativa sono le insalate. Diversamente da come si potrebbe pensare, anche queste possono rivelarsi particolarmente gustose. Per un’insalata fresca è possibile optare per i seguenti ingredienti: finocchi, pomodori, mais, tonno, sale e limone. Infine, per gli amanti dei carboidrati, è possibile optare anche per i classici tramezzini, magari più elaborati. È consigliabile condirli con ingredienti light come il formaggio spalmabile, verdure, oppure, per gli amanti della carne, con salumi e insaccati. Magari è possibile abbinare il tutto con della succosa frutta di stagione da mangiare alla fine del pasto.