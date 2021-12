Crepes senza uova: è davvero possibile prepararle? Ecco i segreti della ricetta

Le crepes senza uova sono una ricetta sempre più richiesta dai consumatori, soprattutto per quelli che hanno intrapreso un’alimentazione vegana o per chi, per motivi di salute, non può consumarle. A dire il vero la ricetta base delle crepes senza uova può essere anche utilizzata, con qualche piccola variazione, per la preparazione di un piatto molto simile: i pancake. Il procedimento che vedremo in questo articolo è sempre lo stesso e prevede l’utilizzo di ingredienti alternativi. Se invece preferisci i pancakes per la loro consistenza soffice e magari non hai tutti gli ingredienti in casa, prova la versione dei pancake senza uova.

Come preparare crepes senza uova?

Ingredienti per 10 crepes:

- 300 ml di latte vegetale (o vaccino)

- 130 g di farina 00

- 80 ml di olio di semi

- 1 pizzico di sale

Ciò che andremo a preparare è un impasto cremoso come quello delle crepes ma l’utilizzo delle uova. Se vuoi preparare crepes dolci ti suggeriamo di optare per latte vegetale saporito come quello alle mandorle ma, generalmente, quello di soia va più che bene. Considera che il latte vegetale è spesso venduto in due formati: dolce o al naturale. Scegli quello che più ti piace a seconda di come userai le crepes senza uova che possono diventare uno dessert sfizioso oppure la base per primi piatti gustosi, da vero chef!

Per comodità abbiamo selezionato la ricetta più facile tra le tante che abbiamo testato. Questa prevede l’utilizzo di latte vegetale, farina, olio di semi e un pizzico di sale.

Procedimento

Per preparare le tue crepes senza uova non devi fare altro che mescolare per prima cosa farina, olio di semi e sale ottenendo un composto denso e appiccicoso. Quando avrai amalgamato per bene questi ingredienti verserai il latte a filo, girando energicamente con una frusta, fino a che il composto non risulti liquido ed omogeneo. È importante versare il latte lentamente per non creare grumi, così come è essenziale utilizzarne uno a temperatura ambiente o leggermente intiepidito. In questo modo il composto diventerà liscio e cremoso più facilmente e non dovrai ricorrere allo sbattitore elettrico per portare alla giusta consistenza tutta l’amalgama.

Una volta ottenuta la cremina liscia e leggermente giallina sarai pronto per procedere con la cottura delle tue crepes senza uova. Per una cottura ottimale, la padella è necessario che questa sia perfettamente antiaderente. Se è un po’ consumata passa sulla superfice interna un fazzoletto imbevuto di olio di semi. In questo modo il grasso vegetale eviterà che l’impasto possa attaccarsi.