Crolla una scogliera di un lago sulle barche di turisti: 7 morti in Brasile

Una parete di roccia è crollata in Brasile colpendo almeno tre barche che trasportavano turisti nei canyon della regione di Escarpas do Lago, nella zona di Capitólio nello Stato del Minas Gerais. Secondo i vigili del fuoco, citate dai media brasiliani, almeno 7 persone sono morte, 3 sono disperse e altre 32 sono rimaste ferite, nove dei quali sono state portati in ospedale. . Sul luogo sono intervenuti mezzi aerei e sommozzatori. I soccorritori hanno ipotizzato che il crollo possa essere stato causato da una tromba d’aria. Il tenente dei vigili del fuoco, Pedro Aihara, ha raccontato che c’erano una settantina di turisti nella zona al momento della caduta dei massi. (LaPresse)