Cucina tipica Europea: tutte le mete da gustare in autunno (e come raggiungerle)

La cucina e il buon cibo rappresentano da sempre una componente fondamentale per il turismo: un vero e proprio carburante capace di alimentare questa “macchina”, fatta di viaggi e di scoperte. È chiaro, però, che alcune mete riscuotono maggior successo di altre, se le si analizza sotto l’aspetto delle tradizioni culinarie e della buona cucina. E non si parla soltanto dell’Italia, soprattutto quando si ha la possibilità di gustare alcuni dei migliori piatti autunnali.

Le migliori mete per la stagione autunnale

Tallinn: chi adora la carne non potrà non innamorarsi dell’Estonia, specialmente se si parla di Tallinn, una città che ha tantissimo da offrire anche sotto questo aspetto. Si fa ad esempio riferimento alla carne di maiale e di manzo, ma anche ad altre prelibatezze come il pane nero e la lingua di bue, insieme ai piatti a base di salmone o di aringhe.

Le ricette migliori da provare sono il Kissel (budino di frutta), il Sult (stufato di maiale), il Keel Hernestega (lingua di bue con rafano), il pane nero e la famosa brioche estone intrecciata alla cannella.

Se si sta pianificando un viaggio a Tallinn, si suggerisce di valutare con largo anticipo i voli diretti proposti dalle compagnie aeree low cost da Roma a Milano, in alternativa si possono considerare anche i voli in partenza dalle altre città italiane, che potrebbero tuttavia prevedere alcuni scali.

Santiago: Santiago de Compostela è il tempio della cucina gallega, e oltre al suo famoso Cammino può offrire tantissime altre attrazioni, comprese quelle culinarie. Tra le preparazioni più golose troviamo la torta a base di mandorle (la Tarta), il polpo alla Gallega, il Queso de Tetilla, i pimientos de padrón e diversi street food a base di pesce.

Anche in questo caso, per gli spostamenti dall’Italia verso Santiago si consiglia il trasporto aereo, soprattutto se si sta pianificando di partire per un solo weekend, prenotando il viaggio con largo anticipo per riuscire a risparmiare sulla spesa totale ed investire il budget nelle prelibatezze culinarie della città.

Palermo: quando si parla di cibo è quasi impossibile non nominare Palermo, una città ricca di un patrimonio culinario vario e tutto da scoprire, e non solo in estate, ma anche e soprattutto nella stagione autunnale, con il suo street food famoso in tutta la Penisola. Tra i piatti da non perdere c’è il famoso Pane c’a Meusa (pane con la milza) e le stigghiola (budella di agnello); proseguendo con le prelibatezze palermitane troviamo le panelle, i cazzilli, il pidone, le arancine e molto altro ancora.

Ovviamente si tratta di una meta più semplice da raggiungere dall’Italia rispetto alle altre destinazioni riportate in questa breve guida, soprattutto considerate le diverse opzioni di viaggio disponibili partendo da Roma verso Palermo, ad esempio, ma anche dal resto della Penisola. Tali soluzioni possono variare in base al budget che si ha a disposizione e alla durata del viaggio, per questo sono disponibili diverse alternative, dagli spostamenti in bus a quelli in treno o in aereo.

Sofia: l’ultima città in questa lista è Sofia, anch’essa ricca di meraviglie culinarie che attendono soltanto di essere gustate. Basti ad esempio citare la Moussaka nella variante preparata in Bulgaria, uno sformato con carne macinata e patate, o il liquore Mastika, aromatizzato alle essenze di resina di lentisco. In questo elenco figurano anche altri piatti eccezionali, come la Baklava, un dolce a base di miele e di frutta secca, e la Banitza, un grosso rotolo alla cannella spesso consumato a colazione. Da non perdere anche gli involtini di foglie di cavolo, note come Sarmi, le polpette Kebapcheta e la Shopska, un’insalata a base di peperoni, formaggio e cetrioli.

Per raggiungere Sofia oltre all’opzione aereo (che resta quella più veloce), c’è anche la possibilità di arrivare in autobus per risparmiare, tuttavia questa opzione non conviene se si hanno pochi giorni a disposizione per visitare la città.