Giochi e cibo: questo binomio sembra la strada giusta

Nel nuovo millennio si sta assistendo a una tendenza che potremmo riassumere con “un ritorno al passato”. Ciò sta accadendo nella moda femminile e maschile, nell’arredamento di interni di case e locali, si palesa anche con il ritorno alla moda del vinile, e anche il cibo si sta prestando a questa tendenza. Proprio il cibo ricopre un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo, e ha sempre più una funzione di intrattenimento e sempre meno di mero sostentamento.

Dall’Inghilterra i Food Casinò

Molto spesso è dalla Gran Bretagna che nascono e si disseminano mode che invece in Italia faticano a trovare successo. Il nostro Paese, tradizionalmente ancorato a dinamiche tradizionali in particolar modo del cibo, poche volte riesce ad accettare “modifiche” della propria tradizione culinaria. In Inghilterra, invece, una vera e propria moda è quella cominciata nel lontano XVII secolo con le chophouse, ed evolutesi in epoca moderna negli Stati Uniti in steakhouse, che mostra una maggiore volontà di sperimentazione per quanto riguarda il cibo. L’Inghilterra, sia sa, è la patria del gioco d’azzardo, ma anche della birra e della carne, e ovviamente ci sono locali che hanno deciso di mettere insieme questi tre elementi, sperimentando appunto, quasi un nuovo genere di ristoranti. Ciò assomiglia molto a quello che accadeva nelle "bische" e nelle sale da gioco sulla nostra penisola prima dell'apertura della prima sala da gioco al mondo, il Casinò di Venezia aperto nel 1638.

La steakhouse più panoramica di Londra

Nel secondo millennio anche il gioco d’azzardo è cambiato grazie alla digitalizzazione. Gli amanti dei giochi della tradizione, o più moderni, possono infatti ormai giocare a una live roulette comodamente dal proprio smartphone, o intavolare partite di poker o blackjack dal proprio PC nel giro di pochi minuti. È altrettanto vero però, che i tanti casinò fisici, proprio per affiancare l’avanzata di questi casinò online, hanno deciso di trasformare e ampliare le proprie offerte, garantendo ancora più servizi alla propria utenza. Da menzionare, per esempio, la steakhouse Heliot, situata nella struttura dell’Hippodrome Casinò su Cranbourn Street in Leicester Square. Qui, oltre a godere di un panorama unico al mondo, i visitatori possono alternarsi fra giochi d’azzardo e ottime pinte di birra nello stesso ambiente.

Ritz: un nome una garanzia

The Ritz London, non è soltanto un hotel a cinque stelle, non ha soltanto una stella Michelin per il proprio ristorante, ma è una vera e propria esperienza. Oltre 100 anni e non sentirli, per una delle strutture più iconiche di Londra e dell’intero Regno Unito. Forse non tutti sanno che all’interno di questo maestoso hotel c’è stato fino al 2020 uno dei Club Casinò più “in” d’Europa e luogo molto apprezzato dagli highroller. Resta di fatto comunque uno dei primi 100 ristoranti inglesi al mondo, e la vista sul Green Park di Londra è insuperabile. Parliamo di una struttura notevolmente più lussuosa rispetto alla steakhouse Heliot ovviamente.

Quella dei Food Casino è un format prettamente inglese, e che molto probabilmente non avrebbe lo stesso esito in Italia. Restando sempre sul territorio londinese troviamo ancora la struttura Crockfords Casino & Club, aperta soltanto di sera dalle 19:30 alle due, offre un’esperienza culinaria e di intrattenimento ludico fra le migliori. Recensito con cinque stelle su Google, questo club è intrinsecamente legato alla tradizione londinese dei Club per gentiluomini.