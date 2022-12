I migliori ristoranti di casinò in Italia

In Italia, i casinò risalgono all'epoca dell'Impero Romano. All'epoca, il precursore dell'attuale backgammon era una forma di gioco d'azzardo molto popolare tra i soldati romani. A Venezia, la prima sala da gioco pubblica fu aperta nel 1638. Anche giochi come il baccarat e il bingo sarebbero stati inventati in Italia verso la fine del XV secolo. Lo sviluppo delle scommesse in Italia ha influenzato fortemente il gioco d'azzardo in tutta l'Europa occidentale. È quindi sorprendente che oggi in Italia ci siano solo cinque casinò terrestri. Non ce n'è nemmeno uno nella capitale Roma. Questo è un motivo sufficiente per la maggior parte degli italiani per visitare i migliori siti di slot online e passare il tempo.

I cinque casinò fissi in Italia con i loro ristoranti

Il Casinò de la Vallee di Saint Vincent si trova nel nord Italia, vicino al confine con la Svizzera, ed è il più grande casinò d'Italia. Ci sono altri casinò a Venezia, Sanremo e Campione d'Italia.

Il Saint Vincent Resort & Casino

Il Casinò de La Vallée Saint-Vincent accoglie gli ospiti in una delle numerose slot machine o in uno dei numerosi giochi da tavolo. Ma oltre alla gigantesca selezione di giochi, anche i buongustai hanno di che sbizzarrirsi. Qui c'è l'imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere uno dei quattro ristoranti. Si può scegliere tra il 1908 Resort Restaurant, la Casino Brasserie, il Gaya Mood & Food e il Grande Vue - Gourmet Restaurant.

Inoltre, gli ospiti hanno a disposizione una scelta di bar. Qui si può scegliere il Gaya Wine&Drink o, in un ambiente più tradizionale, La Cheminée. Per gli amici che desiderano qualcosa di più moderno, c'è la Lounge. Inoltre, nell'area dei giochi da tavolo, si trovano il PokerBar e il Parc Hotel Bar.

Casino Sanremo

Oltre ai giochi tradizionali, è possibile scegliere tra 451 slot machine. Il casinò è noto anche per i suoi numerosi eventi. Si tratta di eventi letterari, musicali, teatrali e gastronomici.

Garden Roof

Il Casinò di Remo è sempre stato un luogo per serate molto speciali con delizie culinarie internazionali e squisite specialità regionali. Il tradizionale ristorante principale Roof Garden è all'aperto in estate e riscaldato e coperto in inverno. Dalla terrazza è possibile ammirare i tetti della città. Il Roof Garden serve menù selezionati di cucina mediterranea o internazionale.

Biribissi

Il ristorante si trova al piano intermedio del casinò. Può ospitare fino a 160 persone. Qui si possono organizzare diversi eventi, dalle cene con menù al tavolo ai buffet, dagli aperitivi alle riunioni.

Bar della sala giochi

Il bar della Sala Slot Machines e della Sala Comune coccola gli ospiti con bevande e rinfreschi proprio accanto ai tavoli da gioco.

Casinò di Venezia Ca'Noghera

Il Casinò Ca'Noghera di Venezia accoglie i suoi ospiti su 50.000 metri quadrati. Oltre 600 slot machine attendono gli ospiti. Il casinò offre anche roulette, blackjack, poker caraibico, punto banco, roulette francese e chemin de fer. Il catering è disponibile per il pubblico durante gli orari di apertura del casinò. Il locale, moderno e versatile, può essere utilizzato anche per feste, cene a tema e serate di gruppo. Sono inclusi un'area pizzeria, un'area ristorante, due snack bar e un'area brunch. Vi è anche un cocktail bar al piano rialzato e una terrazza all'aperto.

Casino Campione d'Italia

Il casinò si trova a circa 60 km da Milano ed è stato costruito prima della Seconda Guerra Mondiale. Recentemente è stato ampliato ed è ora uno dei casinò più grandi d'Europa. Vengono proposti il classico gioco francese e il gioco americano. Sono presenti anche numerose slot machine tra cui scegliere. Ci sono fantastici ristoranti sia nel casinò stesso che nelle immediate vicinanze.

Cosa riserva il futuro ai casinò tradizionali?

Senza dubbio, l'atmosfera dei casinò fissi in Italia è incomparabile. L'ambiente circostante incanta il visitatore. Grazie alle impressioni travolgenti, la visita al casinò diventa immediatamente un'esperienza indimenticabile.

Tuttavia, le fantastiche località hanno ricevuto una concorrenza estremamente forte. Stiamo parlando dei casinò online, che stanno diventando sempre più popolari e stanno vivendo un boom estremo. Naturalmente, non possono tenere il passo con questi fantastici vantaggi, ma non devono farlo, perché fanno centro con i loro stessi vantaggi. Questo contribuisce al fatto che i casinò fissi stanno avendo sempre più difficoltà nel panorama del gioco d'azzardo.

L'accessibilità

Incredibilmente, in Italia ci sono solo 5 casinò terrestri, e questo in un paese dove la gente è estremamente entusiasta del gioco d'azzardo. I 5 casinò sono poi distribuiti in modo molto capillare su tutto il territorio nazionale. Ciò significa che è sempre necessario pianificare un viaggio. Tuttavia, la situazione è completamente diversa se si vuole visitare un casinò online in Italia. Qui bastano pochi clic per immergersi nel mondo del gioco d'azzardo. Inoltre, i casinò online sono aperti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Non è quindi necessario rispettare gli orari di apertura. A condizione che abbiate un terminale adatto e una connessione internet stabile, non c'è nulla che vi impedisca di giocare al casinò.

Solo i casinò online offrono offerte di bonus e giri gratuiti

Un punto di forza imbattibile dei casinò online sono le offerte di bonus che attirano i giocatori. I casinò fissi non possono assolutamente tenere il passo. Questi bonus sono di solito molto vantaggiosi e ne esistono di diversi tipi. Di solito, con il primo deposito viene concesso un cosiddetto bonus di benvenuto, che viene immediatamente accreditato sul conto del casinò.

I giocatori ne traggono vantaggio perché, grazie a questo bonus, possono prima dare un'occhiata al casinò completamente senza rischi e familiarizzare con i giochi. Ma naturalmente i casinò online non si limitano a deliziare i loro nuovi clienti con grandi offerte di bonus, ma anche i clienti abituali non vengono dimenticati. I clienti vengono ricompensati con offerte vantaggiose per la loro fedeltà. Naturalmente, gli operatori sono desiderosi di rendere felici i propri giocatori e vogliono naturalmente incoraggiarli a continuare a giocare.