I pro e i contro del gioco d’azzardo online: cosa devi sapere

Il gioco d’azzardo online sta vivendo un periodo di enorme espansione nel nostro paese. Questa crescita è data principalmente da alcuni fattori, come la sempre più facile e comoda accessibilità ai vari servizi, la sicurezza al giocatore garantita da diverse regolamentazioni, tantissima cura nelle esperienze offerte e varietà di scelta sempre maggiore. Infatti al giorno d’oggi, sempre più siti specializzati offrono i propri servizi comodamente sul nostro cellulare o smartphone, come Leovegas App e diverse altre, le quali permettono di vivere le stesse esperienze di gioco tramite navigazione, senza dover necessariamente utilizzare un personal computer, e soprattutto rendendo tali servizi raggiungibili da qualsiasi luogo munito di una connessione a internet attiva, quasi sempre attiva direttamente sul proprio smartphone.

La domanda che sorge sempre più spontanea alla maggior parte dei giocatori, o meglio di chi ha intenzione di iniziare a giocare online, è se questa tipologia di gioco sia o meno conveniente rispetto quella reale, ovvero presenziando in un casinò fisico. Le risposte sono molteplici, ma quasi tutte propendono verso quella affermativa, con il gioco d’azzardo online che non solo riesce a garantire quasi in tutto e per tutto le identiche esperienze di quello nei casinò reali, ma spesso ha anche alcuni bonus dedicati esclusivamente alla sua componente digitale.

I pro del gioco d’azzardo online

Tirando tutte le dovute somme, se si devono analizzare le principali caratteristiche a favore del gioco online, quella che prima viene esaltata da questa tipologia di servizi, è senza ombra di dubbio la comodità di non doversi recare su un luogo fisico specifico per potervi accedere. Infatti, come logica impone, per giocare online basta avere un Personal Computer o dispositivo mobile capace di navigare su internet e il gioco è fatto, in tutti i sensi.

Un altro punto a favore del gioco d’azzardo online è dato dal sempre più crescente numero di bonus specifici, che i gestori di questi servizi rendono fruibili e utilizzabili da tutti gli utenti loro iscritti o che fanno utilizzo dello loro specifiche app. Questi bonus non si limitano solo ai famigerati bonus di benvenuto, ottenibili all’atto dell’iscrizione su uno specifico gestore, ma anche a eventi rinnovabili e sempre nuovi, che vengono forniti con cadenza settimanale e mensile, e in alcuni sporadici casi, anche giornalmente. Questi bonus offerti con cadenze temporali, unite al fattore di poter accedere al gioco online da qualsiasi posto tramite app o browser, creano una sinergia davvero forte tra di loro. Basti pensare che non dovendosi recare fisicamente in un dato luogo, puoi avere accesso a tutti i bonus tramite accesso online, senza limitarti a quelli disponibili nella giornata che hai scelto per recarti in un casinò fisico.

Inoltre, per rendere tutto ancora più comodo, diversi siti specializzati hanno creato delle app per dispositivi mobile ottimizzate al meglio, in grado di garantire tutta l’esperienza ottimale che si otterrebbe tramite l’utilizzo di un browser. Si deve anche dire che, in alcuni casi, queste applicazioni dedicate di sono dimostrate anche di più facile accesso dalla stragrande maggioranza di utenti i quali, grazie alla semplicità della grafica e immediatezza offerta dai controlli touch screen, iniziano a preferire queste versioni rispetto a quelle su browser

Un altro pro del gioco d’azzardo online, che comunque è reperibile anche in quello tradizionale, è l’ormai garantita sicurezza del giocatore, soprattutto nei casinò che sono in possesso di regolare licenza ADM (ex AAMS). Questa licenza infatti richiede un altissimo standard qualitativo da parte del casinò, sia per ottenerla e sia per mantenerla nel tempo. Inoltre, sempre online, è possibile raggiungere i vari servizi di assistenza clienti in svariati modi, come ad esempio via mail, telefonicamente, o anche con le sempre più utilizzate chat online, semplici e immediate.

Dei contro sostenibili

Il punto a sfavore del gioco online, secondo il nostro punto di vista, consiste solo nella possibilità che il giocatore possa distrarsi più facilmente da tutto ciò che lo circonda, vista la grande facilità di accesso al gioco. Questo avviene in modo più gravoso rispetto i casinò fisici, proprio perché il giocatore online è “invisibile” e non materialmente tangibile, e i pagamenti sono più immediati rispetto la loro controparte fisica.