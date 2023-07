I quattro fornitori di software per casino dal vivo più popolari nel 2023

L'industria dei croupier dal vivo sta prosperando in questo momento. Sempre più giocatori diventano appassionati di questo genere e la competizione tra i fornitori di software si intensifica ogni giorno. Solo un paio di anni fa, c'erano solo due grandi aziende disponibili nell'intero settore, ma oggi le lobby di siti come https://greatwin.com/it/live-casino offrono assortimenti molto più diversificati di giochi e fornitori.

Evolution Gaming

Evolution è stato uno dei primi fornitori di casino dal vivo a diventare grande e ha avuto un enorme vantaggio. Si è affermata come la migliore opzione sul mercato, e così è stato per un bel po' di tempo. Con un inizio così perfetto, non c'è da stupirsi che Evolution sia ancora considerato un discreto sviluppatore di software live, anche se al momento ci sono più opzioni tra cui scegliere.

Il vantaggio di Evolution Gaming le ha anche concesso più tempo per lavorare sull'aspetto tecnico dei giochi. I titoli di casinò live di Evolution sono senza dubbio perfettamente ottimizzati: funzionano senza problemi su quasi tutti i dispositivi e i flussi video sono sempre di alta qualità. Inoltre, lo sviluppatore ha avuto abbastanza tempo per sperimentare con i generi all'interno del segmento dei casino dal vivo: ci sono state alcune uscite buone e altre cattive, ma il risultato è che offre una serie diversificata di giochi con alcune specialità e spettacoli di gioco interessanti.

Parlando dell'assortimento di giochi, vale la pena di avere una panoramica dei titoli offerti da Evolution. La sua selezione comprende una tonnellata di tavoli e varianti dei classici giochi da casinò come la Roulette, il Blackjack e il Baccarat. Inoltre, ci sono alcune specialità, ma la parte più notevole dell'assortimento è ovviamente la serie di titoli di prestigio come Monopoly Live e Crazy Time.

Pragmatic Play

Pragmatic Play si trova in una situazione simile a quella di Evolution Gaming, poiché anche questa società è un popolare fornitore di software per casinò online tradizionali che ha deciso di entrare nel mercato dei croupier dal vivo. La differenza principale è che Pragmatic Play lo ha fatto diversi anni dopo Evolution, ma ha decisamente migliorato le sue posizioni nel 2023.

Proprio come lo sviluppatore precedente, ha una buona varietà di classici del casino dal vivo che include Roulette, Baccarat e Blackjack. Inoltre, Pragmatic ha anche alcuni giochi d'autore, i più popolari dei quali sono Sweet Bonanza Candyland e Boom City.

Swintt

Anche Swintt è un fornitore di software che si è costruito una reputazione positiva con le sue slot. Nel 2023, ha rilasciato alcuni titoli con croupier dal vivo, e i budget che questa azienda può permettersi hanno permesso ai suoi giochi di essere di alta qualità. Sono ben ottimizzati e conformi ai moderni standard del settore.

L'assortimento di giochi che Swintt offre attualmente non è molto vario. Lo sviluppatore sta solo iniziando a entrare nel mercato live, quindi al momento offre solo giochi sicuri come la Roulette e il Baccarat. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che Swintt riceva qualcosa di più interessante in futuro.

Playtech

Proprio come tutti gli altri fornitori di software presenti in questo elenco, Playtech è un noto sviluppatore di slot machine e altri giochi tradizionali di casinò online. E proprio come tutte le aziende precedenti, anche Playtech ha deciso di entrare nel mercato dei live dealer nel 2023.

La differenza principale nell'approccio di Playtech riguarda i giochi che sviluppa. Invece di offrire versioni sicure dei classici giochi da casinò, questo sviluppatore ha deciso di offrire versioni modificate di questi giochi fin dall'inizio. È stata sicuramente una decisione rischiosa, ma si è dimostrata valida. Ogni altro fornitore di software ha la sua versione standard della Roulette, mentre Playtech è l'unica azienda che offre la Mega Fire Blaze Roulette e la Quantum Roulette.