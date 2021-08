L'industria degli appuntamenti sta cambiando con Cryptodating

La rapida crescita delle valute digitali ha stimolato una ricerca globale di investimenti intelligenti. Questa tendenza si sta ora diffondendo in altre aree della vita, come gli appuntamenti online.

Bitcoin è stato inizialmente visto come una novità.

Potrebbe o non potrebbe avere un futuro a lungo termine.

Il suo valore è aumentato notevolmente nel corso degli anni e sono emerse molte altre criptovalute basate sulla tecnologia blockchain. Il ritmo delle cose è aumentato ancora di più nel 2021, quando tutte le monete di criptovaluta hanno visto un forte tasso di crescita e un interesse generale per questo asset.

I giovani di tutto il mondo stanno immaginando un futuro luminoso in cui possono vivere comodamente grazie ai loro investimenti in criptovalute. Anche sui siti di incontri per giovani single, questo argomento viene spesso discusso tra le persone che si sono appena conosciute.

Il crypto dating è un fenomeno serio che deve essere studiato scientificamente?

I millennial sono una generazione esperta di finanza che ama le relazioni a lungo termine.

La pianificazione a lungo termine è una caratteristica chiave della generazione Y. I millennial bramano stabilità nelle loro vite emotive tanto quanto nelle loro finanze, e molti di loro stanno cercando di mettere insieme un piano di vita che permetta loro di sentirsi a proprio agio nella loro mezza età.

Rappresentano un'ampia parte della forza lavoro dell'economia digitale e sono esperti di tecnologia. Non sorprende quindi che siano i più informati sugli investimenti in criptovaluta.

I primi utenti che hanno acquistato o estratto Bitcoin dieci anni fa sono ora ricchi e un intero esercito di investitori desiderosi sta seguendo le loro orme.

Sebbene le criptovalute potrebbero non continuare a guadagnare valore, i millennial sembrano essere disposti a correre dei rischi se hanno la possibilità di creare un futuro sicuro. Inoltre, oggi è molto semplice riuscire ad investire in Bitcoin o altre criptovalute. Infatti, ci sono piattaforme online come BitIQ che permettono di investire velocemente e senza rischi.

Il successo nelle relazioni si basa su interessi comuni

Gli appuntamenti online sono un modo per le persone di incontrarsi e informarsi sui propri interessi personali. Le coppie che condividono la passione per gli investimenti in criptovalute hanno un vantaggio. Anche se potresti non aspettarti di trovare conversazioni su indicatori di crescita o vendite allo scoperto sui siti di incontri, queste conversazioni sono più comuni di quanto pensi, specialmente tra i giovani.

Gli individui che vogliono avere una relazione a lungo termine troveranno questo argomento importante. Anche gli investimenti condivisi possono essere un'opzione. Il mercato delle criptovalute è volatile e ci sono sempre nuovi sviluppi scioccanti, quindi la coppia avrà molto di cui parlare.

Se gli investimenti ripagano, la coppia sentirà un senso di reciproco successo e sostegno che è una grande base per una relazione duratura.

Incontrare un appassionato di criptovalute è un ottimo modo per incontrare nuove persone

Non dovresti scoraggiarti se incontri qualcuno che è molto appassionato di criptovaluta su un sito di incontri online. Questo mercato attrae uomini e donne intelligenti, istruiti e intraprendenti.

Non devi essere un nerd tecnologico. Molti millennial sono interessati alle criptovalute e costituiscono gran parte di molte app di appuntamenti. È più sicuro stare con qualcuno che sta risparmiando denaro per l'acquisto speculativo di risorse virtuali piuttosto che passare il tempo in un bar o in un casinò.

Una persona che passa molto tempo ad analizzare i numeri ha meno probabilità di essere violenta o impulsiva. Pertanto, dovrebbe essere possibile risolvere i disaccordi attraverso una negoziazione razionale.

Potresti fare di peggio che incontrare qualcuno che è completamente appassionato di criptovaluta.