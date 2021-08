L'Italia in moto: un'idea per le vacanze

L'Italia è il Paese più bello del mondo, e su questo bene o male ci si trova d'accordo tutti. Tra gli infiniti luoghi che si possono visitare, tra gli infiniti tipi di viaggio, uno che "calza" particolarmente bene con la nostra Penisola è quello in moto. Dai litorali alle montagne, dalle colline del Centro Italia o delle Langhe fino alle zone lagunari, il Belpaese sembra fatto apposta per unire il piacere delle località a quello del guidare una motocicletta, con una bella alternanza di strade di montagna e di pianura, larghe o tortuose e panoramiche. Lo ribadiamo anche se è scontato: accertiamoci sempre con cura che la nostra due ruote sia a posto prima di partire, acquistando nel caso parti di ricambio oppure anche solo qualche accessorio utile per i lunghi viaggi su portali specializzati come XLmoto e poi via. Nelle prossime righe proviamo a fornirvi qualche spunto per gli itinerari.





Dolci volline tra grandi vini e ottimi piatti

La prima tappa unisce paesaggi idilliaci, natura, clima dolce e grandi raffinatezze per il palato a strade assolutamente imperdibili per gli amanti delle moto. Stiamo parlando delle Langhe e del Monferrato, in Piemonte. Passerete in mezzo a vigneti celebri e a piccoli borghi rurali da incanto, senza dimenticare i centri più grandi come Asti, in terre dai colori pastello e con scorci che non hanno nulla da invidiare alle più celebrate colline toscane.



Incastonato tra i fiumi Belbo, Bormida e Tanaro, il territorio delle Langhe è dal 2014 patrimonio mondiale dell'Unesco e costeggia paesi resi celebri dalla grande letteratura di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese: Santo Stefano Belbo, Neive, Barbaresco e Barolo, che già dai nomi faranno drizzare le antenne ai cultori, oltre che delle due ruote, del buon vino. Gli amanti della musica potranno recarsi in "pellegrinaggio" a Cassine, terra natale del mai dimenticato Luigi Tenco. Senza dimenticare ovviamente la "capitale" delle Langhe, Alba, celebre per un altro preziosissimo dono di questa terra, il tartufo bianco.



Sì, perché visitare le Langhe e il Monferrato vuol dire anche e soprattutto fare un tuffo nella buona cucina e nei buoni vini, per una esperienza gastroturistica che vi sarà impossibile dimenticare. Il leggendario vitello tonnato, la bagna cauda, i raviolini del plin, la finanziera scandiranno il vostro soggiorno. Unica raccomandazione: prevedete abbigliamento per la moto adatto anche alle improvvise piogge.





Paesaggi mozzafiato e sapori indimenticabili tra Cilento e Amalfi

La seconda "route" che vi vogliamo suggerire è invece marittima, e costeggia uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese. Stiamo parlando del Cilento e della Costiera Amalfitana: Palinuro, Camerota, Roscigno, Sapri, e poi Praiano, Amalfi, Vietri sul Mare: località celeberrime e giustamente decantate anche da pittori e scrittori per la loro incomparabile bellezza, con coste dal mare cristallino e vedute indimenticabili, in un percorso che tra Sorrento e Salerno è davvero un peccato sintetizzare solo in alcuni nomi.



E anche in questo caso, naturalmente, impossibile prescindere dalle bellezze gastronomiche che questa terra offre: i famosissimi limoni e i pomodori, naturalmente, ma anche la pasta di Gragnano, gli Ndunderi (specie di gnocchi) di Minori e il coniglio all'Ischitana. Il palato sarà soddisfatto tanto quanto gli occhi e il piacere della guida