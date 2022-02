Maschere da sci Zeiss: un’interessante collezione per ampliare gli orizzonti in alta quota

Alla fine è arrivata, si è fatta attendere per settimane ma per la felicità degli appassionati la neve ha finalmente imbiancato le nostre montagne confermando ufficialmente il via alla stagione sciistica. Zeiss Vision Care, azienda leader nel settore dell’ottica, sinonimo di eccellenza nella produzione di lenti per occhiali, trattamenti e colorazioni, conferma la sua presenza accanto ad ogni sciatore con una collezione di maschere da sci dal design moderno e con alcuni modelli pensati anche per i più piccoli.

Maschere da sci Zeiss

La maschera da sci: elemento imprescindibile per qualsiasi sciatore e snowborder

Per qualsiasi sciatore o snowboarder, la maschera da sci è importante quanto essere veloci e avere l’abbigliamento adeguato. Per gli amanti della neve che invece non vogliono perdere neanche un giorno di discese, sfruttando anche le giornate con nuvole o neve, Zeiss si affida alla lente Sonar per la maggior parte dei suoi modelli. Questa esclusiva tecnologia di colore brevettata è stata sviluppata appositamente per aumentare i contrasti e facilitare l’identificazione di dislivelli e ostacoli sulla neve. In questo modo, lo sciatore può reagire al pericolo con maggiore velocità e sicurezza e non è costretto a rinunciare alla sua performance nemmeno in giornate nebbiose e nuvolose.

Maschera da sci Zeiss da uomo

La collezione Zeiss

La collezione è composta da maschere intercambiabili per una massima adattabilità a ogni condizione meteo, modelli Junior per i più piccoli, e lenti cilindriche per un look elegante. La collezione interchangeable, in particolare, si distingue per il suo design ultra-sottile e leggero, brevettato da Zeiss, e per le elevate performance ottiche rese possibili dall’ampiezza del campo visivo, che unite ad una vestibilità perfetta, assicurano una maggiore libertà di movimento, comfort prolungato e una migliore percezione degli ostacoli.

Il pezzo forte della stagione 2021-2022

Per la stagione sciistica 2021-2022 il pezzo forte della collezione è la nuova maschera della serie Interchangeable, con possibilità di cambiare la lente a seconda delle condizioni meteorologiche: Super blue per le giornate soleggiate, Sonar Orange per condizioni meteo variabili.

Maschera da sci Zeiss

Tutte le maschere sono disponibili presso i centri ottici partner di Zeiss

Tutte le maschere da sci Zeiss sono disponibili unicamente presso i Centri ottici partner. Progettate per offrire una maggiore libertà di movimento, grazie alla perfetta vestibilità, un comfort prolungato e una maggiore percezione degli ostacoli, attraverso la moderna formulazione delle lenti con brevetto Sonar, le maschere da sci Zeiss garantiscono anche la massima protezione contro i raggi Uva e Uvb e sono arricchite da trattamenti oleo & idro repellenti di facile pulizia, per una visione nitida e precisa in qualsiasi condizione atmosferica. Oltre a garantire una perfetta visibilità in tutte le condizioni atmosferiche, le maschere Zeiss assicurano un look altamente personalizzabile e glamour, sempre combinato a una visione ottimale.

Per ulteriori informazioni: www.zeiss.it